Ví, co mám rád... Krpálek prozradil, čím ho dostala jeho půvabná Eva

Láska prochází žaludkem. Okřídlené rčení bezezbytku platí doma u judisty Lukáše Krpálka. Ten v neděli oslavil třicáté narozeniny a pár dní před startem domácího mistrovství Evropy v rozhovoru pro iSport Premium popsal i to, čím ho okouzlila jeho žena Eva.

„Když jsme spolu začínali a jel jsem na závody, soustředění, pokaždé jsem musel odjíždět s nějakou zásilkou. Měl jsem navařeno, napečeno. Když jsme spali u sebe, tak ráno jsem se probudil a měl na stole snídani,“ vzpomíná Krpálek , jak se o něho starala Eva, tehdy ještě Kaderková , už v začátcích jejich vztahu. „To musím říct, že tímhle si mě získala hodně. To na mě zapůsobilo dost. A celkově, že byla hodná,“ dodává olympijský vítěz.

„Zásilku“ jídla dostává při odjezdu i teď, kdy už mají s Evou dvě děti. „Ví, že nemám rád sladké, ale spíš slané věci. Když už štrúdl, tak slaný se salámem, sýrem, špenátem, různé takovéhle věci. Už jsme to trošičku vychytali. Postaráno o mě je!“ usmívá se Krpálek, který se před časem přesunul do těžké váhy, takže se už v jídle nemusí krotit.

Velkou výhodou v jejich vztahu prý je, že manželka Eva má za sebou také sportovní kariéru - dcera tenisového bosse Kaderky bývala ligovou basketbalistkou. „Ví, co to obnáší, co to je mít dvoufázové, třífázové tréninky. Když se vrátím z dopoledního tréninku unavený, chci si jít na chvíli odpočinout. Vím i z předešlých vztahů, že každá ženská to pochopení nemá,“ poznamenal Krpálek, který ve velkém rozhovoru prozradil mimo jiné také to, jak to mají s dalším dítětem.