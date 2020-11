Rána tři týdny před EURO! Norsko zrušilo pořadatelství, co čeká Češky?

Necelé tři týdny před mistrovstvím Evropy házenkářek odstoupilo Norsko od spolupořadatelství turnaje kvůli situaci s covidem-19. Je možné, že celý šampionát bude hostit pouze Dánsko, kde odehraje základní skupinu český tým. Vedení reprezentace čeká na to, s jakým řešením přijde evropská federace EHF, která by měla rozhodnout v úterý. Turnaj má začít 3. prosince.

Norská vláda výrazně zpřísnila opatření proti šíření nákazy a dnes tamní házenkářský svaz oznámil, že turnaj nemůže uspořádat. V Trondheimu se měly odehrát dvě ze čtyř základní skupin, poté jedna v hlavní fázi a následně zápasy o medaile.

„Na základě nařízení norských zdravotnických úřadů a jasných požadavků i přání politických úřadů je zřejmé, že Norsko nemůže být pořadatelem Eura,“ uvedli svazoví funkcionáři.

České házenkářky mají skupinu v dánském Herningu. Původně měly hrát v jiném dánském městě Frederikshavnu, ale pořadatelé dějiště rovněž kvůli zhoršené situaci s covidem-19 změnili.

„Situaci v Norsku jsme sledovali a s tímto výsledkem jsme tak trochu počítali. Problémy ohledně norského pořadatelství se objevovaly už delší dobu, přesto jsme byli vedením EHF ujišťováni, že vše bude v pořádku. Podle momentálních neoficiálních jednání to vypadá, že by se celý šampionát mohl přesunout do Dánska, zatím však není jasné kam,“ uvedl pro ČTK manažer české reprezentace Adam Štegl.

„V tuto chvíli proto vyčkáváme na to, s jakým řešení přijde EHF v nejbližších dnech a jaký dopad případně budou mít tato rozhodnutí na pobyt českého týmu v Dánsku,“ dodal.

Norové ještě před odstoupením z pořadatelství avizovali, že v případě byť jen jediného pozitivního nálezu opustí zemi nejen tým s nakaženou hráčkou, ale i soupeř. „Za stávajících podmínek by se tak Euro konat nemohlo. Není možné udržet celé dění bez jediného nakaženého,“ řekl trenér české reprezentace Jan Bašný již v minulém týdnu.