Promotér Ondřej Novotný je od května bez výplaty: Uteklo nám přes 100 milionů!

Čekal nejlepší rok v historii, místo toho přišla tvrdá rána v podobě koronaviru. Promotér bojové organizace OKTAGON Ondřej Novotný (43) přesto plánuje velké věci a vyhlíží sobotní turnaj v Brně.

Ještě před galavečerem odpadly některé zápasy, mezi nimi bitva Lucie Pudilové . Je to problém?

„V mých očích ne, protože jsem na to připravený. Chápu, že jsme ji všichni chtěli vidět, stejně tak Ivana Buchingera, udělal jsem pro to maximum. Lucka je však nyní také nemocná, má antibiotika, takže by nemohla do klece, i kdyby nelehla její soupeřka. Mým úkolem je zajistit, aby i tak šlo o turnaj, který chtějí všichni vidět. A to se snad daří.“

Hlavní zápasy se tentokrát vysílají v televizi, což vám ale finančně uškodí, že?

„Jedná se o pravděpodobnou možnost, jsme připravení, že to bude od turnaje číslo jedna první ztrátová akce.“

Nejde tomu zabránit?

„Bohužel ne, s televizemi jsme byli od začátku domluvení, že nám uhnou na ostatních turnajích. Jenže tady bude finále OKTAGON Výzvy a O2 TV je jejím velkým partnerem. Před tím nám maximálně vyšli vstříc. Někdy člověk musí něco ztratit, aby mohl získat. Zatím ale nemám v hlavě, kolik proděláme, protože se stále snažíme udělat zajímavé i naše pay per view (placený online přenos), kde budou také předzápasy. Dáváme peníze do reklamy, takže usilujeme o minimalizování případných ztrát. Když nás lidé hodně podpoří, třeba ani neproděláme. Ale to je málo pravděpodobně.“

V jaké finanční kondici je organizace?

„V dobré, vyděláváme přesně tolik, abychom vše udrželi v nejlepším možném chodu. Všichni dostávají zaplaceno, i když po domluvě jsme snížili odměny našim stálým bojovníkům a spolupracovníkům. Já s Palem (Nerudou – spoluzakladatel OKTAGONU) jsme si však od května nevyplatili ani korunu. Všechny prachy pumpujeme pořád dál.“

O kolik menší obrat máte oproti minulému roku?

„Určitě přes sto milionů. Nejvíc jsme investovali loni do zápasu století, díky čemuž jsme letos měli mít nejlepší rok v historii. Máme skvělá čísla na sociálních sítích, a také sledování zápasů online. Jenže místo toho, aby organizací proteklo 250 milionů, je ta částka směšná.“

Na druhou stranu v osobním životě se daří. V září vaše manželka Renata Langmannová porodila dceru Medu.

„To je jedna velká radost. Jsem starší a méně vytřeštěný než u první dcery Trinity. Jsem víc v pohodě a užívám si zase jiné věci. Navíc na sebe obě holky skvěle reagují, což je fantastické vidět.“

Jaké jsou vyhlídky do příštího roku?

„Moc odhadnout se toho nedá. Měli jsme tři volby. První je zůstat na schématu, kde jsme. Druhá ubrat a utlumit to. A třetí šlápnout na plyn. Asi všichni vědí, jací jsme, takže chceme třetí variantu. A konkrétní plány? Možná se vrátíme k něčemu, co mělo být jen jednorázové.“