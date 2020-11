as,

Autor: as, red

Sice jsou spolu už čtvrtým rokem, ale plamínek lásky je potřeba pořád přikrmovat, aby náhodou nevyhasl. „Rande!“ komentovala tenistka Kateřina Siniaková (24), proč se během dovolené v Dubaji tak vyfikla.

S přítelem Milanem, úspěšným realitním a hypotečním makléřem, si vyrazili na véču a Katka byla neskutečně sexy. Musí si holt svého miláčka hýčkat, když mu za pár týdnů zase na dlouhé měsíce zmizí za tenisem.

Z úspěšných českých tenistek, kterých se hned devět vměstnalo do nejlepší sedmdesátky žebříčku WTA a čtyři dokonce do třicítky, nebyla Siniaková jediná, kdo si vyrazil prohřát před novou sezonou kosti do tepla. Na Maledivách se třeba ukazovala Markéta Vondroušová (s kamarádkou tenistkou Miriam Kolodziejovou), Karolína Plíšková s manželem byli ve španělské Marbelle.

A Petra Kvitová? Ta v Dubaji už dokonce dře na novou sezonu.