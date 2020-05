Koukalová o komentování i pražštině: U Češek musím být pozitivní! | iSport.cz

Když vidí tenis z televizního nadhledu, čte v něm jako v knize. „Kdybych teď měla v plánu comeback, vím úplně přesně, co na kterou soupeřku hrát, protože je mám nakoukaný a taky naposlouchaný rady, co jim říkají trenéři,“ směje se Klára Koukalová, s jejímiž komentáři se setkáváte i na stránkách Sportu a webu iSport.cz.

Co jste si myslela o tenisových komentátorech, když jste sama hrála? Předpokládám, že vás rozčilovali...

(smích) „Dobrá otázka. I proto jsem zkusila komentovat. Když jsem přijela z turnajů domů, říkali mi vždycky známí: Slyšela jsi, co o tobě povídali? Co tam ten komentátor plácal? Musím říct, že mezi námi, hráčkami, nebyli čeští komentátoři zrovna moc oblíbení. Tak jsem si to chtěla sama zkusit, abych do tenisu přinesla i pohled ze zákulisí, na hráčky i turnaje. Prostě abych nabídla to, co ostatní komentátoři, kteří mají třeba zase jiné přednosti, nemůžou vědět.“

Co vás na komentátorech štvalo?

„Jsou různé typy komentátorů. Někteří jsou hodně pesimističtí, někteří mi přijdou, že jsou až závistiví. Jedni až moc fandí Češkám, další jim zase nefandí...“

Kteří komentátoři jsou naopak vaši oblíbení?

„Jsem typ člověka, který se na každý sport rád dívá, když ho komentuje někdo z bývalých sportovců, co tomu rozumí. Miluju, když tenis komentují Chris Evertová nebo Martina Navrátilová. Baví mě i Game, Schett a Mats s Matsem Wilanderem a Barbarou Schettovou. I když je komentátor skvělý rétoricky, tak nikdy nemůže pořádně předat divákům, jaký ten hráč měl pocity, co na kurtu asi prožíval. Proto je pro mě víc než umění mluvit názor a zkušenost bývalého sportovce.“

Bývalí sportovci jsou obyčejně využívaní jako spolukomentátoři. Vy jste však za mikrofonem úplně sama.

„Taky jsem začala jako spolukomentátorka, ale pak mi řekli, že to není úplně chtěný a rádi by, abych byla nezávislá jednotka. Tak jsem začala komentovat zápasy sama a musím říct, že už mě to baví víc než dělat s někým ve dvojici. Když komentujete ve dvou, nemusíte třeba úplně souhlasit s tím, co říká ten druhý, a těžko se můžeme v přenosu hádat.“

Zjistila jsem, že česky moc neumím

Vy jste dva roky jezdila pracovat do Bratislavy pro Digi TV, nyní už víc než rok komentujete pro O2 TV. Povězte, jak byl těžký přerod tenistky v komentátorku?

„Jsem rozený Pražák, máma s tátou jsou taky Pražáci. Já dvacet let neslyšela nic jiného než angličtinu nebo tu naši pražštinu. Když jsem začala komentovat, zjistila jsem, že česky vlastně moc neumím. Dělalo mi problémy mluvit spisovně, třeba každý Pražák řekne pěknej a ne pěkný. Ale měla jsem výhodu, že jsem začínala v Bratislavě, takže když mi to ze začátku ujelo, slovenský divák to snad moc nepoznal. Nebyla jsem pod takovým tlakem. Do toho jsem si koupila rétorické knížky, manžel (moderátor Petr Suchoň) mi hrozně moc pomáhal, večer jsme se třeba dvě hodiny učili různé jazykolamy. Postupně jsem se snad zlepšila, ale občas mi to ještě ujede. Na druhou stranu, když chci mluvit hodně spisovně, je to moc strojené. Ideální je zlatý střed, když to jde ze mě.“

Manžel, dlouholetý moderátor na Nově, musel být v začátcích velká pomoc, že?

„Rozhodně, jinak bych musela fakt chodit někam na rétoriku, protože pro mě to nebyla vůbec sranda. Kolikrát jsem ani nevěděla, že něco říkám špatně. Třeba jsem vyslovovala číslovku čtyry a ne čtyři. Takových maličkostí byla spousta. Zjistila jsem, že vlastně mluvím trochu jiným jazykem.“ (smích)

Řadu tenistek znáte ještě z hráčských časů. Jak se daří při komentování odclonit osobní sympatie či antipatie?

„Tak tohle mi nedělá problémy. Už jsem komentovala spoustu holek, ke kterým nemám úplně sympatie. Vždycky si řeknu, že jsem tam od toho, abych komentovala tenistku, která je ve své práci výborná, a jaká je mimo kurt, to jde úplně mimo mě. Dokážu to vypnout.“

Už jste měla okno? Okamžik, kdy nevíte jak dál a poleje vás studený pot?

„To se mi stává hodně často. (smích) Občas se do zápasu tak vložím, že zapomenu, jaké je skóre. Nebo komentuju dva zápasy po sobě a řeknu jméno holky, co hrála předešlý zápas. Když jsou utkání dlouhá, je to fakt náročný.“

Jaká byla vaše nejdelší šichta?

„Jednou jsem měla dva zápasy po sobě. Jeden se hrál tři a čtvrt hodiny a druhý dvě hodiny padesát. Takže víc než šest hodin a ještě šly ty zápasy tak po sobě, že jsem si sotva stihla odskočit a už jsem zase seděla za mikrofonem.“

Prozradíte nějaký vtipný trapas?

„Jednou se hrál tiebreak a já říkám: Tak první set skončil tiebreakem... A najednou mi vypadlo, kolik to bylo. Tak jsem řekla 6:3 a ukončila to.“

Tak to není ještě tak hrozné.

„No když vám tenistka řekne, že někdo vyhrál tiebreak 6:3, to není zrovna nic moc.“

Komentuje se vám líp mužský, nebo ženský tenis?

„Na Digi TV jsem dělala i chlapy. Nejdřív jsem se tomu hrozně bránila, protože jsem si říkala, že je divné, aby holka komentovala chlapský tenis. Ale měla jsem zápasy hvězd jako Federera nebo Tomáše Berdycha, což jsem si vysloveně užívala. Kdybych měla ale zápas někoho z konce stovky, už bych si připadala divně, protože ho neznám. Mnohem raději zůstávám u ženského tenisu, protože k němu mám co říct. Můžu mluvit i o tom, jaké jsou holky, jak to vypadá na daném turnaji a tak dále.“

Je fajn, když někdo rozmlátí raketu

Z komentátorského stanoviště už vidíte tenis s nadhledem a určitě vám neuniknou vzorce, podle kterých jednotlivé tenistky hrají. Říkáte si někdy: Sakra, proč jsem tu její hru nepřečetla dřív?

„Máte úplnou pravdu. Kdybych teď měla v plánu comeback, vím úplně přesně, co na kterou soupeřku hrát, protože je mám nakoukaný a taky naposlouchaný rady, co jim říkají trenéři. Fakt si myslím, že být teď trenérkou, museli by mě platit zlatem. Zjišťuju, jak si některé holky třeba nevěří. Kdybych tohle věděla, když jsem hrála, nemusela jsem se pořád zabývat jen sama sebou, jak si nevěřím. Ale už bych si uvědomila, že to samé může prožívat i ta druhá.“

Která z tenistek si nevěří?

„Třeba Belinda Bencicová je výborná. Říká tátovi při koučinku, že neumí hrát tenis a neví, jak má zahrát bekhend nebo forhend. To je docela srandovní poslouchat od hráčky, co je v top 10.“

Jste vlastně fanynkou koučování na kurtu? Někdy jsou k vidění zlostné výlevy hráček a hádky s trenéry. Koučové zase neradi vynášejí své know how.

„Já bych on court coaching úplně zrušila. Z vlastní zkušenosti vím, že jsem stejně vůbec nikoho neposlouchala. Byla jsem v laktátu, většinou ještě naštvaná. A ke všemu přišel trenér, který tam na mě vychrlil deset věcí, z nichž jsem si stěží pamatovala jednu. Když to tak pozoruju, tak se spíš holky potřebují vypovídat, než aby dostaly nějaké zajímavé rady. Chlapi to na svém okruhu taky nemají, tak bych návštěvy trenérů zrušila, aby byla stejná pravidla jak na ATP, tak WTA.“

Baví vás víc zápasy hráček, které projevují emoce, něco se na kurtu stále děje a dokážou lidi i strhnout svým chováním?

„Tak ženské se zase až tak moc neprojevují. Ale pro komentátora je samozřejmě fajn, když někdo projeví emoce, rozmlátí raketu. V tom jsou dobré třeba Halepová nebo právě Belinda Bencicová. U chlapů samozřejmě Kyrgios. Ale imponovala mi i Šarapovová, ta se chovala neskutečně. Za každých okolností byla stoprocentně soustředěná a klidná, i když to byla třeba díky meldoniu. To jsem vždycky chtěla umět, protože já jsem se spíš rozčilovala nebo brečela. Obecně mě ale baví víc lidi, co dávají emoce najevo. Halepka se rozčiluje, kroutí hlavou, něco se tam prostě děje. Mdlé typy nemám úplně ráda.“

Jak by se vám asi komentoval zápas tenistky Kláry Koukalové? Vy jste vždycky působila na kurtu až smutně...

(smích) „To mi říkají všichni, že jsem se vždycky skoro až rozbrečela. Současní kolegové mi říkají, že mě neradi komentovali, protože jsem se tvářila, že mě tenis nebaví. Ale opak byl pravdou. Já vždycky vnitřně chtěla strašně moc uspět a tenis mě bavil, jen jsem prostě měla takový výraz. Mrzí mě to, že jsem neměla lepší, takový profesionálnější chování, aby soupeřka nevedla hned 3:0, jen co se podívá, jak se tvářím. Teď taky vidím, jak velký vliv má chování na samotný zápas. Třeba na Anisimovové nepoznáte, jestli první set vyhrála, nebo prohrála. Pořád si jede to svoje, zůstává ve své bublině. To samé Muguruzaová.“

Češky nekomentuju úplně ráda

Vždycky jsem měl pocit, že právě kvůli svému vystupování na kurtu jste v Česku byla nespravedlivě přehlíženou až nedoceněnou hráčkou. Co o tom soudíte?

„Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela, ale je to možný. Je pravda, že když jsem někdy viděla nějaké diskuse, tak většina lidí rozebírala, jak se při zápase tvářím, a ne jak hraju.“

Když komentujete české tenistky, máte určitou vnitřní autocenzuru? Abyste na ně nepráskla něco nevhodného či je jinak nenaštvala?

„Možná to vyzní blbě, ale Češky nekomentuju úplně ráda. Tam musí být člověk furt pozitivní, bojí se říct něco, co by mohlo tu hráčku pak mrzet, i když by to byla pravda. Radši fakt komentuju zahraniční tenistky, to se můžu vyřádit. Tady bychom měli fandit české tenistce, protože jejich zápasy hlavně vysíláme. O Češkách navíc vědí už všichni všechno. I komentátoři, co tenis nehráli, jsou schopní si z tiskovek a rozhovorů o nich zjistit hodně. Naopak o zahraničních tenistkách toho třeba moc nevědí a v tom můžu být silnější já.“

Naštvala jste někdy některou českou tenistku?

„Snad ne. Alespoň o tom nevím. Já se snažím být vždycky pozitivní, když hraje Češka.“

A co ohlasy diváků? Když komentuje sport žena, určitě to nemusí všem ladit.

„S tímhle názorem jsem se setkala hodněkrát. Když jsem začínala s komentováním na O2, psali mi lidi zprávy, že jsem ženská a nedá se to ode mě vůbec poslouchat. Na O2 ještě komentuje Klára Janáčková, která taky hrála tenis, takže si nás lidi pletli a posílali mi výtky k ní a jí zase asi na mě. (smích) A pak je samozřejmě druhá věc, že můj manžel pracuje v televizi, takže mi dali sežrat, že mám to místo jen díky němu. Klid nemám. Když už si někdo stěžuje na komentátora, jsem to já, protože asi vědí, kdo jsem a že jsem tenis hrála, tak si radši kopnou do mě než do pána, kterého neznají. Ale nemůžu být jen negativní, přišla mi i řada pozitivních zpráv.“

Za sebe musím říct, a není to jen ze staré známosti, že mě vaše práce baví, dáváte divákům určitou nadhodnotu. To není samozřejmé. Vždycky mě zarazí případy, že člověk dělá celý život jeden sport, a pak k němu nemá vůbec co říct, když se posadí za mikrofon.

„No, ono není vůbec snadné tyhle zákulisní věci ve správný čas použít. Ale lidi je ocení. Já měla největší ohlas na to, když jsem komentovala turnaj v Acapulku, protože jsem tam vyprávěla o drogových kartelech, jak to tam chodí, jak je tam bezpečno. Pak mi přišla řada zpráv, že to bylo super, že se konečně lidi něco dozvěděli. Je to paradox – můj nejlepší odkomentovaný turnaj bylo Acapulco.“

Co jste jako hráčka v mexickém letovisku zažila?

„Když to tam dřív nebylo úplně nebezpečný, vybavuju si, jak jsme jezdily do města na diskotéky. To bylo třeba v roce 2004, když tam vyhrála Iveta Benešová a my to jely oslavit. Teď to tam už ale vůbec nejde. Na silnici se válí uřezané hlavy, vůbec nesmíte odejít z resortu, kde se hraje tenis. Od toho jsem se dostala k El Chapovi (mafiánský boss) a Narcos (seriál). Popisovala jsem tamní pláže, kam se může a kam ne. A lidi byli spokojení. Takže se nesnažím komentovat jen hezký forhend nebo bekhend, ale chci říct, že tahle hráčka, když je v šatně, tak je sympatická, pozdraví, zajímá ji tohle a tamto. Myslím, že to lidi baví paradoxně nejvíc.“

Které jsou vaše oblíbené hráčky na komentování?

„Strašně mě baví Madison Keysová. Ta jde prostě do toho, každý úder rána, maximální riziko, moc o tom nepřemýšlí. Zápas vždycky odsýpá a hrozně mě baví.“

Co si vybavuju, tak Keysová vás jednou porazila hrozně těsně při Wimbledonu.

„To si taky bohužel vzpomínám.“ (smích)

Kdo další jsou vaše oblíbenkyně?

„Hrozně se mi líbí kometa letošního roku Elena Rybakinová. To je prototyp tenistky, která bude brzo v top 10. Je vysoká, super servíruje, dává rány a docela dobře se hýbe. Na tu se hrozně těším, až skončí tahle koronavirová pauza. Mě vlastně baví pořád stejné typy. Mám ráda tyhle agresivní hráčky, které se s tím moc nepářou.“

Naznačila jste, že jako trenérka byste mohla rozdávat řadu dobrých rad. V tenise není neobvyklé, že právě hráči a hráčky minulosti pendlují mezi trénováním a komentováním. Netáhne vás to tímhle směrem?

„Musím říct, že trénovat by mě asi nebavilo. Abych dělala svoji práci pořádně, musela bych cestovat. A to já už fakt nechci, dvacet let života s taškou po hotelích mi stačilo. Proto jsem ráda, že jsem našla ideální spojení. Zůstat u tenisu, ale jezdit maximálně do O2 areny.“