Výhra po třetí třetině? Kdepak, zápas trvající už sedm let jde do prodloužení, možná i k nájezdům... Hokejového brankáře Romana Čechmánka (49) sice zlínský krajský soud už potřetí zprostil obžaloby z podvodu se škodou přes 15 milionů Kč, jenže jde o nepravomocné rozhodnutí.

A státní zástupce se na místě odvolal, šampiona z Nagana chce poslat alespoň na šest let do basy. „Jsem rád, že soud uznal to, co tvrdím od počátku. Nikdy jsem se nechtěl na nikom obohatit a někoho poškodit,“ hlesl Čechmánek , zničený z nekonečných tahanic.

„Radost nemám, protože odvoláním žalobce vše pokračuje. Další kolečko a žádný klid...“ Na vánoční svátky nemá zatím ani pomyšlení. „Příští týden budu mít tři dny distanční výuku studia trenérské licence A,“ prozradil Blesku.