Rakušan Schneider: další bingo v Kometě, zvládá češtinu i bolest u brány

Během rozhovoru projde kolem brněnský hokejový kápo Libor Zábranský. „Jak se cítíš?, prohodí k Peteru Schneiderovi. „Dobře,“ odpoví nejlepší střelec Komety. Téměř vždy dobře naladěný, pozitivní. A gólový. Takového si ho v Kometě vysnili. Tak ho mají.

Šéf Zábranský je obr. Někdy extrémně milý, přátelský, občas i zlý. Jak na vás působí?

„Každý, kdo ho zná, z něj musí mít velký respekt. A možná i strach. (úsměv) On má velké zkušenosti. Měl úspěchy jako hráč i v byznysu.“

Prý udělal po poslední porážce 2:6 na ledě Mountfieldu v kabině dusno…

„Ano, a správně. Bylo to potřeba. Po takových výkonech není divu, že se trenér nase… Nehrajeme dobře. Musíme se zvednout. Nelze, aby na nás řval furt. My si s tím musíme poradit.“

Vám to jde, dal jste jedenáct branek za čtrnáct zápasů. Jste sám se sebou spokojený?

„Vždycky je dobré pro sebevědomí, když vám tam na začátku jako útočníkovi něco napadá. Věděl jsem, že budu potřebovat čas, než si zvyknu na novou ligu. Ty góly mi pomohly. Zápas od zápasu se cítím líp. Už vím, co si můžu ve hře dovolit, jaký mám prostor na ledě. Jedenáct branek je super, ale mohlo jich být víc. Měl jsem hodně šancí, dostávám dobré přihrávky. Snad se budu dál zlepšovat.“

Schneider v sezoně Zápasy: 14

Body: 14

Góly: 11

Asistence: 3

Plus/minus: -2

Trestné minuty: 4

Průměrný čas na ledě: 19:36 min.

V koncovce evidentně sázíte na rychlost, že?

„V dnešním hokeji není tolik času, abyste si zpracoval puk, podíval se a hodil to do vinglu. Jde o to vystřelit co nejrychleji, aby se gólman nemohl připravit. Anebo si chodit pro dorážky, tečovat puky. Přes léto jsem na tom pracoval a teď mi to pomáhá.“

Jaká je extraliga?

„Těžká, hodně náročná. Rychle se bruslí, hraje se dost do těla. Hráči jsou bojovní, nevzdávají se. Taková soutěž se mi líbí. Určitě je lepší než EBEL. Prioritní je pro mě týmový úspěch. V tomto směru to zatím není to, co jsme od sezony očekávali.“

Zvládáte fyzicky rychlý sled zápasů?

„Já se cítím dobře. V létě jsem kvalitně trénoval. Vždycky jsem se připravoval tvrdě, ale letos jsem pro kondici udělal ještě víc. Hraju hodně a klidně bych mohl ještě víc. O své tělo se musíte starat každý den. Důležité jsou i spánek, jídlo.“

Když soutěž stála, odjel jste do Rakouska. Trénoval jste tam na ledě?

„Ano, doma ve Villachu s áčkem. Kondičně mi to pomohlo, ale nenahradí vám to zápasy. V Rakousku chtěli,