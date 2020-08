Čechmánek na Slovensku: Věřitelům neutíkám. Už chci dělat jen hokej | iSport.cz

„Podnikání? Tuhle životní etapu mám už za sebou. Pokud bych měl jenom čekat, jak dopadnou nějaké věci, tak by to nebylo dobré. Proto jsem se vrátil zpátky k hokeji,“ sdělil Čechmánek slovenským novinářům na začátku srpna, když se vrátil do trenérské role. V Trnavě, která hraje druhou nejvyšší slovenskou soutěž, bude asistentem hlavního kouče Aleše Bachánka. „V podnikání se mi nedařilo. Přišel jsem o majetek, ale svět tím nekončí. Momentálně se můžeme pobavit o mé vizi v trnavském hokeji, protože to je směr, který mě zajímá a kterým se dívám,“ doplnil.

„Jsem tu proto, aby Trnava už nebyla poslední. Začali jsme s Alešem pracovat na tom, abychom dostali trnavský hokej na vyšší úroveň. Kádr bude trochu jiný než v minulé sezoně. Cílem je dovést tým do play off a předvádět hokej, na který budou fanoušci chodit,“ sdělil Čechmánek smělé plány klubu, do kterého vstoupil nový soukromý investor. Ten by rád z trnavských Gladiátorů udělal ambicióznější klub, a to skrze postup do slovenské extraligy, nebo posun do mezinárodní ligy.

Čechmánek, který dříve trénoval v české třetí nejvyšší soutěži či mládeži Vsetína, je v posledních letech propírán médii hlavně kvůli soudním tahanicím ohledně dluhů. Podle obžaloby si v letech 2011 – 2014 napůjčoval 100 milionů korun od známých a bank, především na zlínský pivovar U Lva a rekonstrukci domu v Holešově. I když prý věděl, že nemá na to, aby částku vrátil.

Za podvod mu hrozilo až deset let vězení. „Táhne se to se mnou už šest let. Věřím, že to všechno jednoho dne skončí. Ale může to trvat několik let, protože soudy už dvakrát řízení proti mně zastavily. Státní zástupce stále není spokojený s jejich výrokem,“ vysvětlil pro Šport.sk. „Ze začátku jsem byl ze všeho zděšený a ve stresu. Dnes se na všechno koukám jinak, vím, jak to probíhá. Doufám, že to jednou bude za mnou,“ dodal.

Zlínský soud zbavil Čechmánka obžaloby před dvěma lety, pak loni v dubnu, po zásazích odvolacího soudu bude muset rozhodovat potřetí. Škoda způsobená osmadvaceti právnickým i fyzickým osobám, mezi nimiž jsou i bývalí hokejisté Petr Čajánek a Miroslav Blaťák, byla u soudu odhadnuta na zhruba 15 milionů korun, celkové dluhy mohly přesáhnout až sedmdesát milionů.

Postoj bývalého elitního gólmana je tak jasný. Podnikání už nikdy více! „Po tom, co se stalo, jsem si řekl, že se vrátím k hokeji. Už bych nechtěl dělat nic jiného. Stala se drahá chyba, která mě stála celý majetek. Člověk se učí vlastními chybami. Důležité je najít správnou cestu a zjistit, že život je i o něčem jiném. Můžu být daleko bohatší i za jiné peníze, než jaké jsem měl kdysi. Špatná zkušenost mi pomohla, změnila mě jako člověka, i můj pohled na svět a na život,“ sdělil slovenskému Športu.

Čechmánek jednoznačně odmítá to, že by na Slovensko utíkal před věřiteli. „Kdybych to chtěl udělat, mohl jsem odejít dřív a jinam,“ stojí si za svým. „Nabídka, jako teď z Trnavy, přišla až teď, a jsem za ni rád. Co bylo před lety, to bylo, je to za mnou. Člověk se musí dívat dopředu. Žijeme jen jednou, člověk by se měl snažit dělat to, co ví, a v čem může být prospěšný. Snažím se to dělat,“ ujistil.