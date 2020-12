Proč NHL jen tak nezačne? Hoří boj hráčů s ligou o 300 milionů dolarů

Před pěti měsíci si všichni zúčastnění zhluboka oddechli. Vedení NHL podepsalo s hráčskou asociací novou kolektivní smlouvu. Právě ta byla v minulosti již několikrát předmětem sporu, který v mezním případě skončil až výlukou. Zrušením sezony. Díky dohodě mělo být toto riziko na příštích šest let pryč, jenže teď je zpátky.

Příčina je nyní trochu jiná, jmenovatel stejný. Peníze.

Hráči se v novém ujednání s ligou vzdali deseti procent ze svých současných platů a kývli na navýšení odvodů na pětinu částky ze své mzdy ve prospěch záchranného rezervního fondu. Hráčům bylo slíbeno, že se jim současná oběť navrátí do roku 2022 ve splátkovém kalendáři. Jejich příjem se smrsknul na 72 procent roční gáže před zdaněním.

Jenže teď vedení NHL a majitelům došlo, že aby pokryli své ztráty, potřebují víc. Navrhují revizi kolektivní smlouvy. Požadují také navýšení tzv. escrow, což je podíl platu, který si NHL vezme do zástavy a po sezoně následně hráčům vrátí. Celou, část, nebo vůbec nic. V závislosti na prosperitě soutěže. Mzdu tak chtějí hráčům srazit až na 55 procent z původní dohodnuté částky.

Komisionář NHL Gary Bettman ve středu hráče varoval, že pravděpodobně budou muset tak či onak platit, aby vyrovnali předpokládané ztracené příjmy soutěže. „Hráči lize dluží více peněz, než si kdokoli představoval,“ překvapil Bettman.

V rozhovoru pro Sports Business Journal zdůraznil, že se nepokouší znovu otevřít debatu o kolektivní smlouvě. Místo toho uvedl, že fiskální realita uprostřed pandemie znamená, že alespoň v blízké budoucnosti bude ovlivněno rozdělení výnosů 50 na 50 mezi vlastníky a hráči. To znamená, že hráči budou muset nést hlavní nápor jakéhokoli nedostatku vlastníků. Podle posledních informací až třetina klubových majitelů nechce sezonu vůbec začít.

Vyšší moc? Neslýchané!

„Hráči jsou naštvaní, pořádně naštvaní. Vedení NHL nemůže dělat, že je neslyší,“ říká uznávaný novinář Ken Campbell z magazínu The Hockey News. Hokejisté jsou rozzuření a hrozí, že pokud handrkování o miliony brzy neskončí, slavná liga hned tak nezačne.

„Je to neslýchané. Hráči udělali ústupek a teď se po nich chce, aby se vzdali dalších 300 milionů dolarů? Majitelé teď nemůžou tvrdit, že se jim původní dohoda nelíbí a že pokud nebudou hráči souhlasit, zruší sezonu s odvoláním na vyšší moc,“ rozpoutal na Twitteru bouři agent Allan Walsh.

A pokračoval. „Nejde o žádnou vyšší moc, ale záměr, který je v kolektivní smlouvě výslovně zakázán. Pokud právníci NHL radí majitelům, že je pravda na jejich straně a případný spor by jasně vyhráli, měli by se vrátit na právnickou školu. Majitelé se vystaví možným miliardovým škodám,“ dodal známý hráčský zástupce.

Pochopit lze obě strany sváru. Hráči nechtějí přijít o peníze. Trvají na tom, co bylo ujednáno. Naproti tomu kluboví majitelé si chtějí být jistí, že utáhnou vysoké náklady na jejich výplaty i v případě krizového období při absolutním výpadku příjmů ze vstupného. A také chtějí jasně vědět, že hokejisté nepřekročí padesát procent ligových příjmů, což se vinou zkrácené sezony může stát.

„Podepsali jsme novou kolektivní smlouvu, už v této dohodě jsme považovali tuto sezonu za netypickou. A teď se to snaží zvrátit a změnit. Je to blbost. Kdybychom takhle přišli za nimi, že chceme změnit podmínky, poslali by nás do háje,“ pravil nejmenovaný zámořský hráč, jenž je v úzkém kontaktu s šéfem NHLPA Donaldem Fehrem.

Top ligy poběží

Už teď je jasné, že NHL nezačne 1. ledna, jak bylo původně zamýšleno. „Tento termín se rozhodně nestihne. Pokud obě strany najdou společnou řeč, viděl bych to spíš na konec ledna, možná začátek února,“ říká Campbell. Stále není ani znám začátek kempů, hokejisty také čeká po příletu do Kanady a USA dvoutýdenní karanténa.

V cestě za resuscitací NHL však dál vedle hádek uvnitř ligy stojí i COVID-19. Pandemie koronaviru nabírá v Severní Americe dál na obrátkách, situace je výrazně horší, než byla během play off Stanley Cupu. „Bubliny jsou jediná cesta, jak by mohla liga začít. Hráči se jim budou snažit vyhnout, bránit se, ale jinak to podle mě nepůjde,“ přidal kanadský novinář.

Zajímavé pak je, že by 23. ledna měla začít elitní ženská hokejová liga NWHL. S hráčkami v bublině. Ligu však hraje jen šest týmů. Všechny se sjedou do Lake Placid a ročník sfouknou během dvou týdnů, včetně play off.

Dočká se i mužská NHL? A kdo nakonec ustoupí? Nebo vyhraje další kompromis? „Je to souboj milionářů s miliardáři. Kdo obvykle vyhraje? Jasně ti silnější. Miliardáři,“ nastiňuje Campbell.

Tak jako tak by NHL byla jedinou velkou zámořskou soutěží, která by se nerozjela. Basketbal, baseball i americký fotbal dokázaly najít shodu. „Mnoho majitelů v NHL vlastní kluby také v NBA. Jak je možné, že basketbal hrát dovolí, ale v hokeji se dovolávají vyšší moci?“ nechápe Walsh.