Sexy partnerka slavného golfisty: Nejsladší broskve jsou z Georgie!

Že světoví golfisté přitahují krasotinky jako magnet, je všeobecně známá věc. Čtyřnásobného vítěze majoru Brookse Koepku (30) však potkalo půvabné štěstí dvojnásob – krásná modelka a občasná herečka Jena Simsová (31) budiž důkazem!

Sympatická hnědovláska z Georgie získala srdce hvězdy greenů a odpališť. A přestože jsou spolu už tři roky, jejich láska je stále pevná jako trám. „Je tak bezvadný ho na hřišti sledovat. Má tolik talentu,“ básnila v nedávném rozhovoru pro Golf Digest Jena.

Letos to sice ze sportovního hlediska nebylo ze strany Koepky zrovna eňo-ňůňo, v teple domova ale vždycky přišel na jiné myšlenky. „Tam si o golfu moc nepovídáme. „Když už Brooks začne, po chvíli se zastaví a řekne: Už mlčím,“ popisovala.

Poprvé se viděli na Masters 2015. „Byli jsme na jamce číslo sedm. Už si ani nevybavím, jak vypadá, zato on mě překvapil: „Pamatuju, co si měla na sobě, kde jsi stála, prostě všechno,“ slyšela z úst svého partnera provokatérka, jež se ráda vystavuje na Instagramu. „Broskve z Gerogie jsou nejsladší,“ napsala tam pod fotku, na níž špulí svoje pozadí.

Co ty dva vlastně spojuje? „Nesnášíme kečup,“ smála se Simsová. A také mají rádi módu, což sexy Jena ocení dvojnásob. Když jde s milým na večeři, vezme si hluboký výstřih jen proto, aby mu udělala radost. A i on se umí hodit do gala! „Nikdy by to nepřiznal, ale podle mě zbožňuje, když si na sebe může vzít oblek,“ dodala dáma..