Je jedním z nejtvrdších bojovníků, ale i on má citlivou duši. Karlos »Terminátor« Vémola se před každým zápasem odstřihne od rodiny, aby je ochránil před svým tvrdým režimem. Čas bez rodiny je pro něj ale extrémně těžkým obdobím.

V sobotu 5. prosince ho čeká dlouho promovaný zápas s Václavem Mikuláškem. Je příhodné, že se nakonec duel s tímto soupeřem uskuteční v den, kdy Mikuláš chodí rozdávat dětem radost. Zda dostane v kleci nadílku Karlos, nebo naopak bude nadělovat on, to se dozvíme až během vyhecovaného duelu. Vémola je však podle předpokladů favoritem.

V přípravě na svůj boj nic nepodceňuje a jako vždy se plně soustředí. Jak je jeho zvykem, tak se oprostil od co nejvíce rušivých vlivů a to včetně rodiny. „Tyhle chvíle, kdy večer sedím sám v dětském pokoji, jsou pro mě v přípravě to nejtěžší. Já se ale před zápasy záměrně izoluji od svých nejbližších, aby se mnou nemuseli prožívat tu šílenou dietu a tvrdý tréninky,“ svěřil se Terminátor svým fanouškům.

„Dělám to ale všechno pro ně, aby ničím podobným oni procházet nemuseli. Moc se těším, až bude po zápase a budu mít všechny děti u sebe. Dětskej pokoj bude zase plnej jejich smíchu a já si to budu užívat s dalším vítězstvím v zádech,“ dodal sebevědomě bijec.