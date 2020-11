Kouč Kettunen pokračuje u Čechů, kvůli reprezentaci se vzdal práce ve Finsku

Petri Kettunen je trenérský mág z Josby, který šest let působil u finské reprezentace • Barbora Reichová (Sport)

Petri Kettunen má do florbalového Česka vrátit medailové časy • Jaroslav Legner (Sport)

Trenér Petri Kettunen vysvětluje českým florbalistům, jak by si představoval sehrát následující minuty • Barbora Reichová (Sport)

Petri Kettunen po minulém šampionátu nahradil na české lavičce Radima Cepka a od té doby musel strávit od Finů šest porážek ze šesti zápasů. Jak to bude dnes? • Barbora Reichová (Sport)

České florbalisty povede i na odloženém mistrovství světa v Helsinkách v prosinci 2021 trenér Petri Kettunen. Finský kouč prodloužil smlouvu, která byla původně platná jen do února příštího roku, až na dobu po šampionátu. Jeho odklad způsobila světová situace se šířením nemoci covid-19. Kettunenovo setrvání potvrdil výkonný výbor Českého florbalu na návrh komise reprezentace a mezinárodního rozvoje.

„Zvažovali jsme různé varianty i s ohledem na to, že kouč Kettunen měl od února nastoupit do nového zaměstnání ve Finsku. Nakonec jsme se ale po společné diskuzi, vyhodnocení si fungování v posledních měsících a s přihlédnutím k pozitivní atmosféře v týmu dohodli na prodloužení stávající smlouvy do mistrovství světa v roce 2021,“ uvedl na webu Českého florbalu předseda reprezentační komise Václav Culka.

„Od první chvíle, kdy bylo jasné, že se mistrovství světa bude posouvat, jsem chtěl u týmu zůstat a dokončit to, na čem společně už několik let pracujeme,“ konstatoval Kettunen, pod jehož vedením od začátku tohoto kalendářního roku odmítla reprezentovat řada hráčů v čele s kapitánem Matějem Jendrišákem.

Kettunen od srpna pracuje ve Finsku na částečný úvazek jako manažer florbalových operací ve velkém sportovním centru v Eerikkilä a od začátku roku 2021 tam měl být zaměstnán naplno. Pozice se nakonec vzdal.

„Je pravda, že jsem si musel vybrat. Mým hlavním zájmem bylo ale pokračovat u české reprezentace, tomu jsem vše uzpůsobil. Cítím z týmu obrovskou chuť, šanci na společný úspěch a těším se na společný rok,“ dodal Kettunen, který v roce 2016 na MS v Rize získal zlato s Finskem.

Kettunen převzal reprezentaci v březnu 2017 a v roce 2018 s ní skončil na domácím mistrovství světa v Praze čtvrtý. Loni v polovině prosince rezignovali jeho čeští asistenti Pavel Brus a Milan Fridrich, které nahradili Finové Akseli Ahtiainen a Karo Kuussaari.

I přesto má Kettunen nadále důvěru vedení Českého florbalu. „Byl to logický návrh. Myslím, že reprezentaci možná čeká jeden z nejtěžších roků z hlediska společné přípravy. Je možné, že první větší herní akce může národní tým čekat třeba až na podzim. Petri ale hráče dobře zná a věřím, že tým bude moci v čele s trenérem Kettunenem bojovat o medaile na šampionátu v roce 2021,“ uvedl prezident Českého florbalu Filip Šuman.

„Z práce, kterou s nově složeným týmem od ledna odvedl, máme dobrý pocit, i když na ostrý test proti top týmům ještě nedošlo,“ doplnil Culka. „Navíc máme i velmi pozitivní zprávy ohledně fungování a atmosféry na soustředěních i v utkáních a chceme dát tomuto týmu a nově tvořenému jádru prostor pro další práci,“ dodal Culka.

Pokračování Kettunena na lavičce si pochvaluje i kapitán Patrik Dóža. „Při ohlášení odložení mistrovství světa jsme byli všichni zklamaní. S pokračováním Peteho a posunem na prosinec 2021 získal náš mladý tým rok přípravy navíc. Toho se pokusíme maximálně využít. Věřím, že budeme příští rok na šampionátu úspěšní,“ uvedl Dóža.

Kettunen se nyní zabývá složením realizačního týmu. „Se všemi stávajícími asistenty jsem ve spojení a společně řešíme, zda budou moci pokračovat u české reprezentace s ohledem na své plánované závazky,“ dodal Kettunen.