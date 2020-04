Bez postupu! 30 klubů se bouří, Vary přišly o milion. Názor hvězdy ligy? | iSport.cz

Michal Strachota je v první lize pojem, 27letý útočník s Chodovem získal dva mistrovské tituly, aby následně z nároků na svou osobu slevil a vydal se za dobrodružstvím do západních Čech. V modrozlatém dresu Hurrican Karlovy Vary posbíral za dvě sezony neuvěřitelných 146 bodů, letos doufal, že sebe i své spoluhráče vystřelí o patro výš. Nestalo se, COVID-19 jeho sen rozmetal.

Omluvte tykací formu rozhovoru, s Michalem Strachotou jste byli pět let spoluhráči.

Jaká nálada zavládla v Karlových Varech po smutném pátku 13. března?

„Zataženo, občas trakaře. Byla to pro nás veliká rána. Celý rok jsme se pro něco dřeli a všechno pak jak mávnutím kouzelného proutku zmizelo.“

Scénář to byl bolestivý, ale očekávaný. Čísla nakažených koronavirem v březnu strmě stoupala.

„Vše nasvědčovalo tomu, že to tak dopadne. Takže jsme se na to trochu připravovali. Rozhodnutí Českého florbalu ukončit předčasně sezonu bylo ale trochu zbrklé, mohli soutěže pozastavit a nechat si čas na řešení celé situace.“

Vyhráli jste základní část, ve čtvrtfinále vedli 2:0, sen o postupu byl reálný. Je to velký pech, viď?

„Mě osobně hodně mrzí to, že se play off vlastně pořádně nerozehrálo. Už mám něco za sebou a základní část vnímám jako nutné zlo před nadstavbou. Také mě to mrzí kvůli fanouškům. Celou sezonu jsme měli na domácích zápasech bezvadnou atmosféru.“

Kdy zklamání vystřídala frustrace? Jak jsi sám řekl, měsíce práce přišly vniveč.

„Samozřejmě jsem byl frustrovaný, to je pochopitelné. Byli jsme tak blízko. S odstupem času můžu říct, že jsem se s tím už vyrovnal. Nejhorší je, že z toho člověk nemůže nikoho obviňovat a tím si ulevit.“

Tvůj recept, jak porazit žal, tedy zní?

„Každý se s tím musí vyrovnat sám. Doba je zlá, ale určitě se všechno vrátí do normálního stavu. Teď už se jen koukám dopředu a řeším, co bude. Daleko víc než florbal mě deptá domácí vězení. Chodím sice sportovat do přírody, ale není to ono. Začíná mi hodně chybět kontakt s lidmi. Navíc je venku náplavkové počasí a já si tam nemůžu jít dát hrnek.“

To musí být věru bolestivé, ale zdraví máme přeci jen jedno.

„Přesně tak, situace je stejná všude ve světě ve všech sportech. Ani florbal u nás není výjimka a je to tak dobře. Jsou důležitější věci, než je florbal. Zdraví a víra, že bude všechno co nejdříve zase v normálu.“

Vraťme se do florbalu. Co říkáš na petici, kterou podepsala třicítka klubů napříč soutěžemi? Mimo jiné požadují, aby se Superliga hrála příští rok s patnácti účastníky. To by byla šance pro Vary, co myslíš?

„Vím o tom a věřím, že to není jen pokus o vyvolání diskuze. Z mého pohledu jde o reálný požadavek, který se musí důkladně prodiskutovat a nelze ho jen tak přehlížet.“

Na petici ale podpis tvého klubu chybí.

„Je to tak, Vary petici vedenou Tomášem Večeřou z Tigers nepodepsali, naše vedení projevilo vlastní iniciativu.“

Výzva 30 klubů vedení Českého florbalu „Souhlasíme s rozhodnutím ukončit soutěže v souvislosti s opatřeními a vazbě na rozhodnutí Vlády České republiky. Zdraví je na prvním místě. Uvědomujeme si vážnost situace, ale nemůže nám být lhostejná zmařená práce několika týdnů, měsíců a spíše let, která rozhodnutím o ukončení florbalového ročníku nastala.



Jsme přesvědčeni, že by vzniklá situace měla být řešena a analyzována podrobněji se všemi navazujícími okolnostmi a dopady. Mělo by být zohledněno i sportovní hledisko a soutěživost. Hodnoty, které jsou nespornou součástí naší každodenní práce – výchově florbalistů a posouvání se, jak sportovně, tak i lidsky. Tzn. ti, co jsou nejlepší ve svých soutěžích, jsou za svou práci odměněni. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby se VV znovu zaobíral celou situací a pečlivě uvážil veškeré kroky, vyplývající z rozhodnutí VV vydaném 13.3.2020. Nechceme, aby se právě pátek 13. stal noční můrou Českého florbalu a výrazně se tímto rozhodnutím podepsal pod budoucnost klubů dotčených tímto rozhodnutím. Navrhujeme, aby VV schválil pro sezónu 2020/2021 nový model soutěží, což platná legislativa Českého florbalu umožňuje. Změna je možná na základě souhlasu VV a tímto nenásilným způsobem lze vyřešit vzniklou situaci.“ Návrhy pro Superligu

- rozšíření o jednoho účastníka na finální počet týmů 15

- o každou ze soutěží (Superliga, 1.liga, NFL) by se hrála kvalifikace na dva vítězné zápasy. V případě kvalifikace o Superligu a 1. ligu by se hrálo dvoukolově, v případě kvalifikace o NFL jednokolově, a to na dva či tři vítězné zápasy. K návrhu připojují souhlas tyto celky: Bulldogs Brno, Florbal Ústí, Kanonýři Kladno, ASK Orka Čelákovice, Troopers, FBC Letka Ostrava, Panthers Praha, FC Bučis Team, Prague Tigers, FBC Hradec Králové, FBC Asper Šumperk, Florbalová škola Plzeň, FBC Panthers Liberec, FBŠ Všestary, TJ Sokol Koberovy, FBC Pitbulls Kolín, FBC DDM Kati Kadaň, Florbal Teplice, TJ Lokomotiva Louny, SK K2 Prostějov, FBC Přerov, FBC ZŠ Uničov, FBK Jeseník, 1. FBK Eagles Orlová, Zlín Lions, Pacovští Honzíci, FBK Sokol Piráti Chrudim, FBC Ossiko Třinec, FBC Písek, TJ Sokol Koterov, Sport Club Klatovy, Slovan Jindřichův Hradec, USK Akademik Cheb, Slavoj Tachov

Tvůj názor je tedy jaký?

„Asi stejný jako většiny florbalové veřejnosti. Je to velice choulostivé téma, které nemá jen dvě strany. Jakékoliv rozhodnutí vyvolá další diskuzi a vlnu nespokojenosti. Ať už to dopadne jakkoliv. Každopádně jsem toho názoru, že výsledky po základní části jsou ze sportovního hlediska objektivní a odráží výkonnost týmů v celé sezoně. Tudíž by se mohly počítat jako konečné.“

Říkej to ale Pardubicím, které by bez možnosti poprat se v play down nejvyšší soutěž opustily.

„Proto se nemůžeme bavit o ideálním scénáři. Jako hráč Karlových Varů bych si samozřejmě moc přál, aby se Superliga dočasně rozšířila, byli jsme asi největší favoriti na postup a za celý rok bychom si to i zasloužili. Nicméně ještě jako hráč Chodova jsem byl výrazně proti rozšíření elitní soutěže na 14 týmů, kvalita soutěže zase o něco klesla, takže je to dvojsečné.„

V petici se volá po sehrání srpnové “kvalifikace„ TOP čtyř týmů první ligy, které by si to hodily o jedno postupové místo.

“Z mého pohledu není úplně ideální hrát těsně před začátkem soutěže kvalifikaci. Týmy mohou být, co se hráčského složení týče, úplně jiné. Stejní hráči nemusí mít stejnou výkonnost. Navíc tým, který má v sezoně dva vrcholy, nemá stabilní výkonnost po celý rok. Vždy je o něco těžší se připravit na dva vrcholy během jednoho ročníku a určitě by přišel v průběhu základní části nějaký herní výpadek. Takže by byl postupující tým o něco znevýhodněn. Ale bylo by to těžké i pro týmy, které by z kvalifikace nepostoupily. Každý se chce v průběhu léta připravit co nejlépe a potřebuje vědět, na co se chystá. Já osobně se do žádných petic neangažuju a počkám si, jak to celé dopadne. Jen bych si přál, aby bylo co nejdříve jasno a mohl jsem tak začít plánovat následující sezonu.„

Soupeři v Superlize by vám takovýto způsob postupu také možná dávali sežrat, že?

“Přesně tak, někde bychom dostali vysoký příděl a okamžitě by se rozjela diskuze, že v Superlize nemáme co dělat. Navíc euforii z postupu, kterého bychom docílili normální cestou, klasickým play off, by se nic nemohlo vyrovnat.„

Vary by měly patřit k ozdobám florbalu v Česku

Jako kapitán týmu jistě jsi v komunikaci se svými spoluhráči, co říká kabina?

“Určitě jsme v kontaktu. Probrali jsme snad všechny možné scénáře. Pesimistické i optimistické. Naděje umírá poslední, stále živíme sen o Superlize ve Varech. Komunikaci s Českým florbalem necháváme na vedení a netrpělivě čekáme, jak to celé dopadne.„

Jak to teď probíhá ve vedení klubu?

“Jedou na plné obrátky, snaží se za Superligu bojovat v zákulisí. Stejně jako jsme my bojovali na hřišti. Vždy, když se objeví nějaká nová informace, tak jí s námi komunikují. Jinak se Karlovy Vary snaží být aktivní na facebooku a instagramu. Stejně jako každý tým se snažíme sdílet videa s domácím tréninkem atd. Aby alespoň děti měly nějakou zábavu, když nemohou trénovat.„

Michal Strachota plní v Karlových Varech roli kapitána. Letos doufal, že sebe i své spoluhráče vystřelí o patro výš. Nestalo se, COVID-19 jeho sen rozmetal. • Foto facebook.com/florbalkv

Zajímá mě i finanční aspekt. Máš představu, kolik finančních prostředků Karlovy Vary do sezony, která měla být postupová, investovaly?

“Konkrétní číslo neprozradím, protože ho nevím. Ale samozřejmě budou velké ztráty, které se budou blížit milionu. To je jasné.„

Může to být existenční záležitost?

“Existenční rána to doufám nebude, ale veliká určitě. Měla to být pro Karlovy Vary přelomová sezona. Na druhou stranu si myslím, že další může být podobná, nebo ještě lepší. Už jsem zmínil vynikající podporu fanoušků na všech našich zápasech. Pevně věřím, že stejná bude i v dalších letech. Navíc jsem si jistý, že Vary brzo v Superlize uvidíme. Pokud se tady bude dělat florbal tak, jak se dělal poslední dva roky, tak si myslím, že Karlovy Vary budou dlouhodobě patřit k ozdobám českého florbalu. Napříč všemi kategoriemi tady vládne soudržnost a rodinná atmosféra.„

Byl jsi jedním z hráčů, které měly Vary na výplatnici. Stalo se to stejné, jako v jiných sportech, museli jste své mzdy pokrátit?

“Je pravdou, že dostávám jakési „bolestné“ za florbal. O nějakou částku v rozpočtu určitě přijdu. Ale když jsem zmínil, že jsou důležitější věci než florbal, tak jsou i důležitější věci než peníze. Tohle je to poslední, co jsem řešil.„

Co tvé osobní ambice, jsi žhavým artiklem, možná nejlepším hráčem první ligy. Netáhne tě to výše?

“Hlodá mi to v hlavě hodně. Už v půlce sezony jsem prohlašoval, že první ligu další rok hrát nebudu. Ale to jsem počítal s tím, že si ve Varech zahraju na stará kolena Superligu. V tu chvíli jsem si nedokázal ani představit, co se všechno může stát během dvou měsíců.„

Takže?

“Florbalová mapa této soutěže je velice nepříznivá pro někoho, kdo se chce bavit i jinak než sezením v buse a honěním míčku někde daleko od domova. Co bude další rok, to zatím vůbec nevím. Aktuálně je florbal stále zakázaný. Takže si počkám, jak to celé dopadne. Jak s nařízením vlády, tak s rozšířením Superligy. Až bude jasné, co a jak další rok bude, tak začnu řešit, co bude se mnou.„

Nabídky ze superligových mančaftů máš?

“Mám. S nějakou nabídkou sem počítal a nějaká mě třeba i dost překvapila a potěšila.“