Vyrostl z něj tvrdý Valach, který před nikým neuhne, jenomže cesta Josefa Váni (68) ke koním i slávě nebyla jednoduchá. Slavného žokeje v dětství týral jeho vlastní otec.

Osminásobný vítěz Velké pardubické svá tajemství poodhaluje v knize nazvané VÁŇA – Dělám si, co chci! Podobným heslem v pokřivené podobě se kdysi řídil také Váňův otec, který své děti vychovával hodně přísnou rukou.

„Když mě táta mlátil jak smyslů zbavenej, tak jsem říkal: Ku*va , ani slzičku ti neukápnu, ha*zle jeden,“ vzpomíná Váňa na tvrdou výchovu. Otec Pepu bil odmalička a vřelé pouto necítil ani syn. „Neměl jsem k němu nikdy vztah, že bych ho měl rád,“ říká Váňa.

Nejslavnější český žokej se jizev z dětství nezbavil, otci násilnické chování neodpustil ani při posledním rozloučení. „Když jsem mu byl na pohřbu, tak jsem neuronil ani slzičku,“ připouští Váňa.

Dnešní trenér navíc vyrůstal s cejchem syna kriminálníka, otec se za mříže dostal za způsobení smrtelné nehody. U Váňů se tehdy přidělávala přístavba a hlava rodiny vyrazila s pokrývačem na motorce do sousední vesnice pro chybějící propriety. „Měli něco upito, a jak se vraceli, byla tam serpentina, takové esíčko. A nevyšlo to, sletěli dolů do řeky a ten kluk se zabil,“ vypráví Josef.

Otec byl zavřený jen 10 měsíců, v půlce trestu ho pustili. „Nebyla žádná sranda to tenkrát všechno zvládnout,“ přiznává Váňa v knize...





CO KNIHA OBSAHUJE:

- autobiografický rozhovor se slavným žokejem

- otevřenou zpověď o cestě z malé vesničky do legend

- svébytnou filozofii s valašským slovníkem

- vyprávění o tvrdém dětství a sporech s otcem

- líčení momentů, kdy šlo Váňovi o život

- vzpomínky na životní koně i velké soupeře