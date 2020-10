Váňův temný závod: osudný Taxis pro Sottoventa a nejhorší Velká za 7 let

Vítěz Velké pardubické Lukáš Matuský skáče do náruče trenérovi Radkovi Holčákovi • Michal Beránek (Sport)

Lukáš Matuský posílá vzdušný polibek mamince do nebe po svém vítězství ve Velké pardubické • Michal Beránek (Sport)

Lukáš Matuský v sedle Hegnuse míří do cíle jako vítěz Velké pardubické 2020 • ČTK

Vítěz Velké pardubické Lukáš Matuský poslal svůj triumf do nebe nedávno zesnulí mamince • Michal Beránek (Sport)

No Time To Lose s Jakubem Kocmanem Taxis nezvládl a následoval ošklivý pád • Michal Beránek (Sport)

Taxisův příkop a velké problémy pro No Time To Lose (č. 16) s Jakubem Kocmanem • Michal Beránek (Sport)

Už ráno při veterinární prohlídce mluvil Josef Váňa o tom, že právě Sottovento by měl být největší nadějí z kvarteta jeho koní. „Podle mě vyhraje, jestli přijde na trávu. Ale může vyhrát Stretton, může to vyhrát Player, může to vyhrát Hegnus. Velká pardubická je Velká pardubická a ta se vyhrává, až kůň proběhne vítězně cílem.“ Jeho slova se ukázala téměř prorocká.

Sottovento se na trávu nedostal, jeho pouť, nejen ta nedělním dostihem, skončila nepříjemným pádem na Velkém Taxisově příkopu. Kůň se nedostatečně odrazil, a to se mu stalo osudným, stejně jako před šesti lety Zulejce, která si na stejném skoku zlomila vaz. „Byla to chyba na Taxisu,“ jen pronesl Váňa několik minut po konci dostihu.

Naděje na Taxisu skončily i pro vítěze Velké pardubické 2017 No Time To Lose, ten se potom proháněl bez jezdce po závodišti.

Po čtvrté překážce v pořadí zbyla ve hře dvojice Theophilos a Mazhilis, kteří se drželi v poli, přesně podle pokynů trenéra, které dal jezdcům několik minut před dostihem.

Zhruba kilometr a půl před cílem se Jan Odložil pokusit nastoupit s Theophilem, ale ten nebyl ve své kůži a okolo cílového mezníku proběhl na devátém místě, Mazhilis ještě tři příčky za ním. Po sedmi letech nebyl ani jeden ze svěřenců Josefa Váni na dotované pozici.

Na to není dostihová legenda zvyklá, již před dvěma lety, kdy jeho svěřenci obsadili čtvrté až šesté místo, Váňa hřímal, že je nutné něco změnit. „Není třeba vyhrávat kvalifikace, počítá se úspěch ve Velké pardubické.“

Letos to bylo stejné, v kvalifikacích se prosadili Theophilos, Ange Guardian a Sottovento, ale vrchol sezony skončil neúspěchem. Navíc Ange Guardian, který se fatálně zranil při závěrečné kvalifikaci, a Sottovento již cválají na nebeských pastvinách.