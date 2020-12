Auta? Pro Jaromíra Jágra (48) celoživotní vášeň. „Ale teď už se spíš nechávám vozit,“ říká kladenská hokejová legenda a mrká u toho na partnerku Dominiku. Právě ona totiž Jardovi dělá taxikářku!

„Když jsi mladší, tak je pro tebe jízda jako uvolnění, zábava, adrenalin. Ale čím jsi starší, tím si uvědomuješ, že je to zbytečná ztráta energie,“ tvrdí Jágr v rozhovoru pro Blesk a Svět motorů.

Málokdo totiž své tělo zná tak dobře jako právě šéf Rytířů. A když jednou dojel po vlastní ose na hokejový zápas, zjistil, že je snad více unavený než po 60 minutách na ledě… „Zvlášť když jedeš přes zacpanou Prahu, kde musíš být pořád ve střehu,“ kroutí hlavou.

I proto »zaměstnává« lásku Dominiku Branišovou s nadsázkou jako osobní taxikářku. „V poslední době mě hodně vozí. Už se pořádně rozjezdila. Řidičák tedy měla už dlouho, ale asi čtyři roky nejezdila. Tak si dala pár kondičních jízd a jde jí to. V autě se s ní nebojím,“ culí se Jarda.

Do řízení jí prý nemluví. Ale jak s úsměvem přiznává, je to hlavně kvůli tomu, že jako spolujezdec hned usne. A co když se jejich role s Dominikou obrátí? „Ona mi do toho taky nekecá. A i kdyby, není nic jednoduššího než zesílit rádio!“ řehtá se Jágr.