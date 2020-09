Natržený lýtkový sval ho zatím do nové prvoligové sezony nepustil. I s tímhle zraněním se ale Jaromír Jágr (48) vrátil na led – zahrál si sledge hokej!

Legendární »šedesát osmička« se totiž stala ambasadorem českého parahokeje. Při té příležitosti převzal Jarda malou pamětní hůl, ale hlavně dostal možnost si zkusit s handicapovanými reprezentanty zatrénovat.

Už soukání na speciální sáně však ukázalo, že Jágr zřejmě zůstane jen u »běžného« hokeje... „Tak tenhle sport stoprocentně dělat nebudu,“ chechtal se, když se na vozítku hned překlopil.

Po prvních porodních bolestech se do toho ale »Džegr« dostal a se svými provizorními spoluhráči obkroužil na kladenském zimáku pár koleček. „Klobouk dolů před těmito sportovci. Vždyť jen udržet stabilitu a odrážet se, je hrozně náročné. Já měl problém se už jenom rozjet. A kdybych do toho měl ještě hrát hokej a s tou holí i brzdit? Fakt šíleně náročné!“ orosil se a raději vyhlížel návrat do dresu kladenských Rytířů.

„Už jsem pomalu začal trénovat s týmem. Takže až se začnu cítit dobře a budu vědět, že mužstvu pomůžu, tak se vrátím. A jestliže ten pocit mít nebudu, tak se ani vracet nebudu,“ přiznal Jágr. Čeští sledge hokejisté mu proto hned hodili laso! „Po pár trénincích už by s námi bruslil úplně v pohodě. Navíc Jarda je vzor pro každého sportovce,“ pokýval reprezentační brankář Michal Vápenka.