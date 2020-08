A je to tady! Jágrovo první veřejné selfíčko s láskou Dominikou

Trefují se do něj, že zase randí s výrazně mladší dívkou. Jaromír Jágr (48) si z toho ale nic nedělá a útoky odráží s úspěšností hradu Lokte. Právě pod nedobytnou pevností si udělali s Dominikou (26) první veřejnou fotku.

Fotografové Blesku je v červnu poprvé přistihli spolu ve Špindlerově Mlýně. Bok po boku jsou vídáni ve VIP sekci kladenského zimáku. A sám Jaromír se už pochlubil záběry své milé při romantické večeři. Ale společná fotka na jejich sociálních sítích? To bylo dlouho tabu.

Prolomeno bylo v neděli večer. Na tvářích úsměvy, za nimi řeka Ohře a nad ní úchvatná stavba ze 13. století. » Džegr « navíc zabil dvě mouchy jednou ranou, když posměváčkům ukázal, zač je toho loket. „Všem, co mi radí, jak žít, s kým žít, děkuji. Ale já věřím Bohu a své cestě,“ připsal k obrázku jasný vzkaz, že si do soukromí kecat nenechá.

Na západ Čech vyrazil zamilovaný pár poté, co Jágrovi Rytíři zakončili vystoupení v hokejovém poháru porážkou na Spartě (1:3). O tom, že se majitel klubu zatím nechystá zápasově připojit k týmu, svědčí i jeho životospráva. Když v sobotu vyrazil do amfiteátru pod Loktem na koncert skupiny Kryštof, vychutnával si hit Cesta s masivním párkem v ruce. Na dotaz Dominiky, co to má, odpověděl: „K týhle písničce se nic jiného nehodí. To je cesta do pekel.“

Myslet si, že v něm Jágr skončí, by ale bylo bláznivé.