I v době řádění koronaviru se Jaromír Jágr (48) rozhodl vyrazit do Ruska a navštívit v Moskvě výroční zápas bývalého klubu Avangard Omsk. Diváky pobavil při televizním rozhovoru a navíc prozradil leccos ze svého soukromí.

Tiskovou konferenci i slavnostní předání dresu se zlatým číslem 68 už měl za sebou, když se společně s bývalým spoluhráčem Maximem Sušinským potkali v televizní studiu věnovanému utkání Avangardu s Kazaní. A byla to právě příjemná společnost, co Jágrovi rozvázalo jazyk. Legendární útočník zavzpomínal na působení v Omsku, prozradil, do kdy plánuje hrát aktivně hokej, a také si zasoutěžil.

Stejně jako ruský parťák dostal úkol poznat čtveřici tekutin – kvas, boršč, kofolu a březovou šťávu. „Pokud umřu, bude to kvůli tomu,“ smál se Jágr po vypití boršče. „Pojďme raději dál, chci na to zapomenout. Nebyla to vodka s energetickým nápojem?“ ptal se.

Nebyla. Nejpodobnější bylo podle serveru sports.ru nealkoholické pivo, které dostal Sušinskij. Ten také na veterána z Kladna hned udeřil dotazem, kdy naposledy pil alkohol.

„Myslím, že když jsem byl ještě v Omsku,“ odvětil rychle. „Pokud jsem opravdu pil, vybral jsem si vodku s džusem,“ pokračoval. „Byl to šroubovák,“ řekl někdejší vyhlášený ruský technik. „Jo, šroubovák se mi líbil, protože v něm byla sladká šťáva,“ ukončil debatu o alkoholu Jágr s tím, že další zmíněné Bailey´s je pro dívky.