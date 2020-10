Muchová v Ostravě suverénně prošla dál, končí Siniaková a Strýcová

V Ostravě pokračuje druhým dnem nejštědřeji dotovaný turnaj v historii ženského tenisu v zemi. Karolína Muchová prolétla do druhého kola, porazila Číňanku Čang Šuaj suverénně dvakrát 6:1. Vypadla naopak Kateřina Siniaková po prohře 5:7 a 4:6 s talentovanou Cori Gauffovou z USA. Na turnaji končí také zkušená Barbora Strýcová, která podlehla riskantně hrající Ons Džabúrové z Tuniska 2:6 a 2:6.

Siniaková ve vyrovnané bitvě ztratila koncovky s Cori Gauffovou a talentované Američance podlehla 5:7, 4:6. Strýcová ve večerním utkání nedokázala čelit agresivní hře Ons Džabúrové z Tuniska a prohrála po setech 2:6 a 2:6.

Muchová získala dlouhý úvodní game při podání soupeřky a agresivní a tradičně i variabilní hrou zápas ukončila po 59 minutách hry. „Důležité bylo chytnout začátek a pak pořád hrát a nepřestávat,“ řekla Muchová v České televizi.

Siniaková šla v divokém prvním setu třikrát do brejku, ale pokaždé vzápětí ztratila servis. Za stavu 5:4 podávala, ale odvážně hrající šestnáctiletá kvalifikantka Gauffová domácí hráčce nepovolila ani setbol a koncovku zvládla lépe.

„Je nepříjemná, běhá, vrací a nedá míč zadarmo. Servíruje sto osmdesátkou, což je v šestnácti neskutečný. Má před sebou dobrou budoucnost,“ řekla Siniaková o soupeřce. „Je o půl hlavy větší než já a na šestnáct let nevypadá, ale nekoukala jsem na to, že jí je šestnáct. Prostě jsem hrála a chtěla vyhrát,“ dodala.

Ve vyrovnaném druhém setu nevyužila Siniaková dva brejkboly a rozhodl desátý game. Za stavu 4:5 odvrátila domácí tenistka při svém podání za stavu 0:40 tři mečboly za sebou, ale při čtvrtém trefila síť. Zápas ztratila za hodinu a půl.

„Hodně mě mrzí, že jsem nedoservírovala první set a ten poslední game v utkání. V důležitých momentech jsem si nepomohla. Uteklo mi to jen o pár míčků. Bylo to vyrovnané a předvedla jsem dobrý výkon,“ hodnotila Siniaková, která má v Ostravě před sebou ještě čtyřhru a v listopadu je přihlášená do Lince.

Džabúrové vycházela riskantní hra, z forhendu trefovala rohy kurtu, výborně returnovala a díky čopu ukázala i dobrou obranu. Strýcová zkoušela zařadit útočnější styl a tlačit se k síti, ale Tunisanka dokázala druhou deblistku světa prohodit i z těžkých pozic. Soupeřka Strýcovou zasypala 25 vítěznými míči.

Soupeřkou turnajové dvojky Karolíny Plíškové, která měla na úvod volný los, bude ve druhém kole Veronika Kuděrmětovová. Ruska po zvládnuté kvalifikaci porazila v hlavní soutěži Chorvatku Donnu Vekičovou 6:2 a 6:4.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020 (tvrdý povrch, dotace 528.500 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Muchová (ČR) - Čang Šuaj (Čína) 6:1, 6:1, Kasatkinová (Rus.) - Rybakinová (6-Kaz.) 6:2, 3:6, 6:3, Kuděrmětovová (Rus.) - Vekičová (Chorv.) 6:2, 6:4, Gauffová (USA) - Siniaková (ČR) 7:5, 6:4, Bradyová (USA) - Jastremská (Ukr.) 3:6, 7:6 (8:6), 6:1, Džabúrová (Tun.) - Strýcová (ČR) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Mertensová, Sabalenková (1-Belg./Běl.) - Malečková, Škamlová (ČR/SR) 5:7, 6:1, 10:5, Flipkensová, Schuursová (4-Belg./Niz.) - Hradecká, Klepačová (ČR/Slovin.) 6:1, 7:5.