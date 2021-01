Oktagon 2021: Další soupeř si Vémolu zaslouží. Posila i výzva pro Attilu

Parádní zakončení roku i odhalení zajímavých novinek pro ten další. V takovém duchu se nesl turnaj Oktagon 20, který se uskutečnil 30. prosince v Brně. Pozornost většiny fanoušků směřovala k souboji Karlose Vémoly s Francouzem Alexem Lohorém. Střet dopadl podle očekávání dominancí českého Terminátora, který si tak vybojoval pás šampiona střední váhy. „Nebudu úplně spokojenej, dokud nebudu mít přes rameno i ten druhej pás,“ nechal se po zápase slyšet vítěz, který chce znovu do boje už tento měsíc.

Vémola triumfátor Jak slíbil, tak udělal. Karlos Vémola si chtěl v posledním čtvrtletí roku 2020 připsat tři výhry. Splněno. V říjnu porazil škrcením ve třetím kole norského zápasníka a policistu Thomase Robertsena, 5. prosince deklasoval upovídaného rivala Václava Mikuláška během 122 sekund a 30. prosince porazil na body v pětikolové bitvě odolného Francouze Alexe Lohorého, který jej dokonce průběhem zápasu prosil, ať ho nechá vyhrát, že to potřebuje kvůli rodině. „Úplnej blázen. Si asi myslí, že já rodinu nemám,“ komentoval situaci Terminátor poté, co mu slovenský promotér Pavol Neruda připnul pás šampiona střední váhy organizace Oktagon MMA. SESTŘIH: Vémola - Lohoré: Terminátor ubil Francouze na body po pěti kolech

Terminátor chce hned zpět Hned po Vémolově výhře se začalo řešit téma jeho dalšího soupeře. Do klece za ním dokonce přišel slovenský bojovník Samuel „Pirát“ Krištofič a vyzval jej k obhajobě titulu střední váhy. „To bylo jen o jeho zviditelnění. Kdyby souboj doopravdy chtěl, tak by se mnou zápasil už za měsíc v jiné váze,“ uvedl český bijec, který chce znovu bojovat už na turnaji Oktagon 21 (30. ledna), ale ve vyšším limitu než do 84 kilogramů, protože musel udržovat zápasnickou hmotnost poslední čtyři měsíce, což bylo značně vysilující. Navíc by rád získal další titul v jiné divizi. Slovenský bojovník Samuel »Pirát« Krištofič • Foto Instagram

Kdo dál? Souboj s Krištofičem Vémola neodmítl, ale není pro něj aktuálním tématem. „Všichni fanoušci skvěle reagovali na Milana Ďatelinku, a ten si to momentálně zaslouží víc než Pirát. Takže já s Krištofičem velice rád půjdu, ale nejdříve bude Ďatelinka,“ řekl šampion. Po zápase také mluvil o případném zahraničním soupeři. „Strašně rád bych tu (na další akci) zápasil, třeba s tím frajerem, co porazil Daniela Škvora, rád bych mu to vrátil.“ Řeč byla o Francouzi jménem Oumar Sy. K tomuto duelu však nejspíš nedojde. „Ondra (Ondřej Novotný, promotér Oktagon MMA) říkal, že by se to jeho manažerům asi nelíbilo, protože jsem na něj moc velký kalibr,“ uvedl Vémola pro deník Sport. Ve hře je naopak dál zápas mezi těžkotonážníky. „Pokud mi to nabídnou, tak klidně půjdu i s Martinem Budayem v těžké váze.“ Terminátor by tak mohl dostat druhý pás právě v nejtěžší divizi. SESTŘIH: Ďatelinka - Hošek: Ďatelinka uškrtil soupeře a řekl si o titulovou šanci

Výrazná posila Na turnaji Oktagon 21 se 30. ledna poprvé představí i Petr „Monster“ Kníže, legenda českých bojových sportů. Třiačtyřicetiletý zápasník a trenér, mezi jehož svěřence patří i Machmud Muradov, je jednou z nejvýraznějších osobností českého MMA. Jeho oficiální bilance čítá 11:1, ve skutečnosti má skóre 26:1. Prohrál pouze s Karlosem Vémolou. Kníže se má při své premiéře v největší tuzemské organizaci střetnout s Brazilcem Leandrem Silvou. „Petr je neuvěřitelnej frajer! První zápas v Oktagonu a takhle těžký soupeř...“ komentoval duel Vémola. MMA zápasník a trenér Petr "Monster" Kníže • Foto Pavel Mazáč / Sport

Pešta chce Végha V minulosti několikrát vyzýval na souboj Karlose Vémolu, ten ale nemá zatím zájem. Viktor Pešta si tak vyhlédl další velké jméno. „Chci zápasit s těmi nejlepšími, a momentálně je jednička divize (polotěžké váhy) Attila Végh, takže bych ho tímto chtěl vyzvat,“ prohlásil Pešta po výhře TKO v prvním kole nad Brazilcem Ildemarem Alcântarou. Slovenský bojovník mu odpověděl o něco později na svém Instagramu: „Zatím jsem oficiální nabídku nedostal. A jsou takové nabídky, co se nedají odmítnout. Jsem profesionální sportovec, to je moje práce.“ O tom, zda k souboji dojde, tak zjevně rozhodne výše nabídky. SESTŘIH: Pešta - Alcantara: dominantní Čech vyhrál v prvním kole TKO

Slovní přestřelka Vémola vs. Pešta Ač jejich souboj ještě není na obzoru, měli si Karlos Vémola a Viktor Pešta hodně co říci na tiskové konferenci po turnaji Oktagon 20. „Tebe maminka neučila, že není hezký dovolovat si jen na menší? Tak si zkus dovolit na stejně velkého, ne?“ rýpl si Pešta do Vémoly kvůli tomu, že měl poražený Francouz Lohoré v zápase nižší váhu než Terminátor. „Já se tu nebudu bavit o maminkách. Jsi normální idiot a několikrát jsem ti řekl, co musíš udělat, abych s tebou zápasil,“ reagoval rázně Vémola. „Jsi taky o půl hlavy vyšší, budeš o pět deset kilo těžší, a přesto budeš padat k zemi jako prase pokaždé, když tě hodím a budu tě mlátit. Jednoduchý, The End!“