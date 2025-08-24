ONLINE: Hradec - Olomouc 1:0. Darida si poradil s obránci a propálil Koutného
Fotbalová Chance Liga pokračuje šestým kolem, ve kterém schází odložený duel Bohemians s Boleslaví. Hradec na úvod nedělního programu hostí Olomouc, pak jdou do akce i Baník a Sparta. Liberec v sobotu nezvládl zápas na hřišti Zlína, kde padl 0:1, Jablonec uspěl v Teplicích a Plzeň doma udolala Karvinou. Slavia si poradila s Pardubicemi. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech zápasů na iSportu.
Základní část - 2025/2026
Liberec si připsal další prohru
O jedinou branku zápasu se postaral na konci první půle Jan Kalabiška z pokutového kopu. „Ševci“ mají na svém kontě 13 bodů a v neúplné tabulce se dotáhli na vedoucí Spartu. Liberec prohrál podruhé za sebou a je osmý.
Jablonec uspěl v Teplicích
O třech bodech a posunu na třetí místo v neúplné tabulce rozhodl už v 11. minutě Lamin Jawo. Tepličtí prohráli čtvrtý z pěti zápasů v ročníku nejvyšší soutěže a zůstávají třináctí, k dobru mají nedohrané utkání v Ostravě.
Vydra z penalty spasil Plzeň
Viktorii poslal ve 35. minutě do vedení brankou proti bývalému klubu Rafiu Durosinmi. V polovině druhého dějství srovnal střídající Rok Štorman, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl o výhře favorita kapitán Matěj Vydra.
Slavia otočila proti Pardubicím
První branku překvapivě vstřelil hostující Vojtěch Patrák, ještě v prvním poločase ale vyrovnal Tomáš Holeš a po přestávce otočil skóre další slávistický obránce Jan Bořil. V závěru byl vyloučen pardubický Abdullahi Tanko a třetí gól úřadujících mistrů přidal Vasil Kušej.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|12:4
|14
|2
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|3
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|4
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|5
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|5
|0
|1
|4
|5:14
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu