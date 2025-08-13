Respekt - Začínám! Novinka: zelená páska pro sudí. Aby u píšťalky vydrželi
Počet rozhodčích celkově stoupá. Ale. I tak především kvůli nenávistnému prostředí do dvou let končí více než polovina nových sudích napříč úrovněmi. Nováčci proto v novém projektu fotbalové asociace dostanou na ruku zelenou pásku s nápisem Respekt – Začínám.
Nejdřív čísla.
Průměrně každý rok začne pískat 1014 nových rozhodčích. Z nich jich po prvním roce vydrží 623, což je úbytek o 39 procent. Po dvou letech zůstane už jenom 429 sudích, tedy minus 58 procent. Důvody konce jsou různé, ale jeden podle průzkumu FAČR převažuje.
Prostředí.
Takhle vypadá žebříček nejčastějších důvodů, proč nový arbitr vrátí píšťalku nebo praporek:
- Prostředí, tedy nevhodné chování diváků, hráčů, funkcionářů, nadávky, nenávist, ponižování, vyhrožování, hrozba fyzickým násilím.
- Nedostatek času.
- Peníze.
- Pracovní, studijní, zdravotní důvody.
- Rodina.
- Ztráta zájmu.
Výrazný úbytek se nelíbí Liboru Kovaříkovi, předsedovi komise rozhodčích. „Negativní prostředí je nejčastějším důvodu odchodu. My však potřebujeme, aby jich zůstávalo co nejvíc. Potřebujeme na nižších úrovních kvantitu, aby z ní mohla vyrůst kvalita,“ říká.
Proto vznikla zelená páska, kterou si o tomto víkendu natáhnou na ruku úplně všichni rozhodčí v Česku včetně asistentů. Jsou na ní nápisy Respekt a Začínám a následně je budou nosit ti, kteří pískají prvním rokem. „Oni se to učí, nemohou to umět. V autoškole je taky auto označeno, abychom se k němu chovali víc tolerantně,“ vysvětluje Kovařík.
Předseda fotbalu David Trunda kampaň podporuje. „Dává smysl. Respekt k rozhodčím je potřeba, musíme je bránit.“
Trunda ovšem ví, že kromě prostředí hrají roli taky peníze. Proto už oslovil některé partnery, zda by své jméno nechtěli svázat právě se sudími. Nechtěli. „Ve dvou případech jsme měli negativní reakce, s rozhodčími nechtějí být spojováni. Peníze ale sehnat musíme a je to velký úkol,“ ví. Kolik? „Ani se neptejte. Máme predikci, kterou ještě s dovolením neřeknu,“ říká Trunda.
Navzdory razantnímu úbytku začátečníků počet rozhodčích průběžně stoupá, posledních osm let každým rokem. Současný počet arbitrů, kteří napříč soutěžemi odpískali alespoň jeden zápas, je 4342. „Ideální stav je nějakých 6000,“ hlásí Libor Kovařík. „My jsme pyšní, že se nám poslední roky daří navyšovat počty. Ale chtěli bychom, aby prostředí bylo takové, aby nám kluků zůstávalo víc. Aby se lidé chovali k mladým rozhodčím normálně.“
Proto ta zelená karta.