Berbrův slovník: co znamená suchej hajzl, zmáčknout delete a půlberbr

Projděte si Berbrův slovník • FOTO: Koláž iSport.cz Byla to pro český fotbal historická událost. Ne, řeč není o úspěších reprezentace či klubů v Evropě, ale o pádu kmotra Romana Berbra. Nečekané zatčení potvrdilo jeho čachry a vystřelilo na vrchol tradičního žebříčku deníku Sport TOP 50 fotbalových výroků roku jeden z jeho povelů rozhodčím: „Jenom ho potřebuju, ho pozdravuj potom. A ze zbytku udělej suchej hajzl.“ Specifické výrazivo o něm za mnoho let vypovídá mnohé, proto si zalistujme speciálním Berbrovým slovníkem, který významně obohatil domácí fotbalovou hantýrku, slang či argot!

Udělat suchej hajzl – ovlivnit zápas bez úplatku Policejní uši ten pokyn zachytily před finále domácího poháru mezi Spartou a Libercem. Letenský funkcionář Josef Krula se u Romana Berbra eminentně zajímal o to, kdo duel bude pískat. A tehdejší místopředseda FAČR a „Náčelník“ sudích začal jednat: arbitra Pavla Královce podle mužů a žen zákona instruoval, aby se ke Krulovi náležitě choval, a pak je tu – s prominutím – „suchej hajzl“. Co to znamená? Znalci fotbalového zákulisí se shodují na tom, že Královec řečený „Králík“ má vytvořené podmínky pro to „tlačit káru“ Letenským, ovšem takříkajíc „za nula“, tedy bez úplatku. Berbr by ze splněné objednávky vytěžil maximum přinejmenším „politicky“, vztahově, a později to zužitkoval. Tomu ostatně nasvědčují i jeho další slova: „Jenom jednoduše, jednu politickou věc potřebuju, jo?“ I tak si Berbr upevňoval pozici muže, jehož – bohužel – potřebuje každý. iSport podcast: Berbrleaks, suchej hajzl. Sudí dělají hloupé. Jak mohli být ovlivněni?

Taťka, synek, brácha – nejbližší lidé kolem Berbra Fotbalové prostředí vyniká jistou infantilností a familiérností, ovšem zde nabývá až zvrhlých rozměrů. Už jen to, že se někdo nechá takto titulovat nebo oslovuje tímto způsobem druhé, vypovídá o narušeném psychologickém profilu zúčastněných. Hlava organizované zločinecké skupiny tu vystupuje jako mocný i všeobjímající taťka, jehož se vyplatí slepě poslouchat, a pak si užívat výhod bizarního paternátu. „Taťkou“ nazýval Berbra najmě jeho nohsled Roman Rogoz, sám si naopak užíval oslovení „synek“ nebo „synáček“. A „brácha“, to je zase moravský spojenec Miroslav Ozaniak neboli „Ozi“. Prostě taková normální (fotbalová) rodinka. Roman Rogoz sleduje zápas ČFL mezi svým Vyšehradem a Živanicemi • Foto Michal Beránek / Sport

Asiati – pohrdavě zástupci Moravy (Asie) Berbr je vyjma svých spojenců obecně má za méněcenné a za obtížný hmyz na valných hromadách FAČR, kde (mu) pořád něco komplikují. Zvláštní druh hluboce zakořeněné alergie byl diagnostikován rovněž u jeho manželky Dagmar Damkové. „Všechno zlo pochází z Moravy,“ prohlásila. „S paní Damkovou z toho měli hroznou legraci. Co bylo za Jihlavou, to už pro ně byla Asie,“ uvedl bývalý rozhodčí Libor Kovařík. Svérázné vytyčení hranic se odrazilo i v odposleších hovoru Berbra s arbitrem Petrem Ardeleanuem, jenž v červnu 2019 pískal odvetu baráže Příbram-Brno (0:0). Po ní se domácí udrželi v lize a boss Jaroslav Starka za to vyslovil „tiché díky“. „Jarda je nadšený, pozdravuje tě. Brno jim může vylízat prdel, za Humpolcem stejně končí dálnice,“ řekl Berbr. Místopředsedové FAČR Roman Berbr a Zdeněk Zlámal, který byl zvolený za Moravu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Umět volby – ovládat valnou hromadu FAČR Díky „Berbrově pyramidě“ neboli obsazení funkcí na okresech a krajích zhusta někdejšími či stále aktivními rozhodčími dokázal panovačný „Lord Voldemort“ rozhodovat i o tom, kdo získá vrcholné posty v celé asociaci. Jeho hlasy pomohly ke zvolení i těm, kdo o ně nestáli. Nebo se tak alespoň tvářili. Bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr na valné hromadě • Foto Barbora Reichová (Sport)

Půlberbr (naučit se půlberbra) – umět říkat Ne Podle Berbra předpoklad pro výkon funkce předsedy asociace, konkrétně Martina Malíka, jemuž doporučoval ráznější jednání. „Martin je naprosto samostatný, ale musí se naučit půlberbra. Musí se naučit říkat Ne,“ rozumoval. Berbr to rovněž má za podmínku zachování osobní integrity a duševního zdraví, pokud je něco takového v českém fotbale možné: „Musí se to naučit, nebo ho budeme chodit navštěvovat do Bohnic.“ Nyní to naopak vypadá na návštěvy Berbra v poněkud jiném zařízení. Martin Malík (vlevo) a Roman Berbr • Foto Sport/Pavel Mazáč

Být betonový – být odolný vůči (mediálnímu) tlaku „Já jsem ve fotbale tak šíleně dlouho, že jsem úplně betonovej,“ tvrdil Berbr. Pečlivě budovaný obraz se však přece jen drolil. Jako když deník Sport přišel v roce 2013 s kampaní Dejme kmotrům červenou! nebo v některých krizových situacích. Roman Berbr je v problémech • Foto Barbora Reichová (Sport)

Být šišatý – být v nekomfortní situaci, nejistý Stav, který vzácně přiznával i „betonový“ RB. Třeba po prohře národního týmu před dvěma lety v Lize národů s Ukrajinou a výprasku v Rusku. „Po Ukrajině jsem byl šišatej, a když jsem jel z Ruska, tak jsem nevěděl, co mám úplně přesně udělat,“ přiznal Berbr. Jedná se o plzeňský regionalismus: stejné spojení používá i šéf Viktorie Adolf Šádek. Někdejší nejmocnější muž v českém fotbale Roman Berbr • Foto Barbora Reichová (Sport)

Být jako Itálie v jednáních mezi Izraelem a Palestinou – dělat prostředníka klubovým bossům Takto Berbr popisoval roli nárazníku mezi majitelem Sparty Danielem Křetínským a Viktorie Plzeň Tomášem Paclíkem. „Já jsem něco jako Itálie v jednáních mezi Izraelem a Palestinou,“ tvrdil před sedmi lety. Oblíbenou metaforu použil i pro popis hašteření s moravskou komorou na valné hromadě: „Návrhy si házíme přes zeď jako Izraelci s Palestinou.“ Zleva bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr a předseda FAČR Martin Malík • Foto Michal Beránek (Sport)

Mít vysoký ješitoměr – vykazovat vysoké mínění o vlastní osobě Vyhlášený egomaniak toto spojení použil na adresu exsudího Tomáše Kovaříka. „Měl vysoký ješitoměr, což mně nevadilo, ale jiným ano,“ uvedl. Nejvyšší hodnoty ovšem podle neoficiálních měření dosahoval sám. Bývalý fotbalový rozhodčí Tomáš Kovařík • Foto Dominik Bakeš Sport

Zmáčknout delete – zbavit se nepohodlné osoby Dle svědectví delegáta Zdeňka Rumplíka hodlal takto Berbr „vymazat“ například arbitra Kryštofa Mencla. „Jestli se ti něco nezdá, zmáčknu delete, a jsi pryč,“ měl mu sdělit na semináři rozhodčích. Roman Berbr • Foto Blesk/Martin Sekanina

Polomanželka – partnerka Dagmar Damková Berbr dlouho popíral, že se s bývalou rozhodčí oženil, až to po cca deseti letech přiznal. „Polomanželka říkám proto, že se jmenuje jinak,“ vysvětlil. Současně ovšem po vzoru orientálních vládců začal udržovat důvěrný poměr i s jednou ze zaměstnankyň asociace, takže se ani v tomto ohledu nejeví jako zastánce konzervativních hodnot a tradičního pojetí rodiny. Vypovídá to krom jiného o míře oblouznění Damkové, která byla ochotna potlačit v tomto směru značně třaskavou ženskou ješitnost. Upozornění: Nezkoušejte to doma! Roman Berbr a jeho polomanželka Dagmar Damková • Foto koláž BLESKsport