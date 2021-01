Palát o rodinném tetování i startu nové sezony NHL: Vyhrávat je návykové

Celoživotní památka na Stanley Cup? Ondřej Palát (29) se do tetování hokejového grálu na své tělo nežene. „Táta to má v plánu, ale já tetování moc nemusím. Do toho se nehrnu,“ usmívá se útočník Tampy Bay, která v minulé sezoně prolomila patnáctileté čekání na triumf. A k největším favoritům NHL bude patřit i v novém zkráceném ročníku, který začíná už za dva dny.

I bez Nikity Kučerova, nejúdernější útočné zbraně posledních sezon, chtějí v Tampě navázat na parádní ročník. Ondřej Palát se na kempu prohání v první útočné formaci společně se Stevenem Stamkosem a Braydenem Pointem. „Přijde mi, že hlad po vítězství máme ještě větší,“ popisuje frýdecko-místecký rodák atmosféru těsně před startem NHL pro deník Sport. „Už víte, jaké to je, když nad hlavu zvedáte Stanley Cup. Neskutečný pocit. Hrozně návykové.“

Váš otec po zisku Stanley Cupu připomínal rodinnou sázku z minulosti, že až pohár vyhrajete, vyrazíte hromadně do tetovacího salonu. Kdo všechno už trvalou památku má?

„Táta to má v plánu, jak bude mít chvilku, chce to splnit. Ale já se toho asi nezúčastním, tetování moc nemusím, takže se do toho nehrnu. Ani si už nevzpomínám, kdy jsme se takhle hecovali, bylo to hodně dávno.“ (usmívá se)

Stačil jste si oslavy vůbec užít? Celý život sníte o Stanley Cupu a pak ho ani nemůžete kvůli pandemii koronaviru přivézt ukázat domů...

„I tak byly oslavy super. Byla paráda, jak jsme pohár vzali v Tampě na lodě a měli týmovou párty. S manželkou jsme se pak vrátili domů, po oslavách už jsem taky chtěl mít trošku klidu. Být doma s rodinou. Sešli jsme se, oslavili to, ale jinak se v Česku nic dělat nemohlo. Škoda. Mohli jsme tady pohár ukázat lidem, udělali by si pár fotek. No nic, třeba to vyjde v létě.“

Až vyhrajete podruhé za sebou?

„Buď podruhé, nebo se domluvíme s ligou, že by nám Stanley Cup poslali dodatečně. Za to, že jsme ho teď v Evropě mít nemohli. Vidět pohár naživo je opravdu něco neskutečného, speciálního. Je fakt nádherný, bylo by to super. Je to i velká motivace pro mladé kluky, chtěl bych Stanley Cup doma na stadionu ve Frýdku-Místku ukázat.“

Minulá sezona byla specifická, po pauze se dohrávala až v létě. Stačil jste si odpočinout?

„Myslím, že jo. Nemám rád, když odpočívám zase moc dlouho. Pár týdnů jsem si dal oraz, ale když jsme se vrátili do Tampy, bylo tady vše otevřené, mohl jsem trénovat s klukama, být na ledě. Vždycky se těším na letní posilovnu, kdy mám šanci se zase trošku zlepšit. S tím problém nemám, na sezonu jsem připravený.“

Byl jste poměrně skeptický, že se NHL znovu rozjede už v lednu. Těší vás, že se start nové sezony nebude protahovat?

„Je příjemné, že víme, co a jak. Potřebujete vědět, kdy se opravdu začne, ať tomu můžete přizpůsobit trénink. Věděli jsme to jakž takž s předstihem, to bylo fajn. Jsem rád, že se začne tak brzo. Sezona by měla končit v závěru července, pak bude normální léto a zase jedeme klasicky.“

Co říkáte na nové rozdělení do divizí a upravený model soutěže?

„Bude to trošku jako baseballová sezona. Poletíme do jednoho města, tam odehrajeme tři zápasy v pěti dnech a letíme zase domů. Nebudeme přelétávat jako dosud, budeme hrát více zápasů na jednom místě a pak zase to samé doma.“

Bude vám při rozdělení do divizí některý z rivalů vyloženě chybět?

„Bude to jinačí, nebudeme hrát proti každému. To je trošku škoda, ale na druhou stranu se udělají nové rivality a nové příběhy. Když hrajete s někým třikrát po sobě, vždycky tam něco vznikne a může se na to hned navázat. V Kanadě to podle mého bude vyhrocené hned od začátku, třeba mezi Calgary a Edmontonem. To samé Philadelphia proti Pittsburghu.“

Ve vaší divizi budete mít největší rivalitu s kým?

„Dallas se bude chtít pomstít za finále, to je jasné. I s Columbusem to bývalo vždycky vyhrocené. Bude to náročné.“

Když jste zmínil Dallas, překousnul už Radek Faksa zklamání, že si proti vám finále zahrát nemohl?

„Štvalo ho, že nemohl do finále zasáhnout, ale teď už jsme se nehecovali. Týden nebo dva jsme spolu klasicky trénovali v Ostravě a byl v pohodě. Pogratuloval mi, nic víc tam nebylo.“

Neměl jste obavy, že doplatíte na daň z úspěchu? Že se tým i kvůli platovému stropu rozpadne?

„Smůla je, že Kučerov nebude celou sezonu. Tohle na druhou stranu platovému stropu pomohlo, nebude se do něho počítat. Tím pádem nemusel manažer trejdovat klíčové hráče. V tomto směru to vyšlo, ale přijdeme o nejlepšího hráče.“

Jaké to bude bez Nikity Kučerova, který poslední sezony patří k největším ofenzivním hvězdám NHL?

„Těžké. Ale myslím, že jsme dobrý tým. I bez něho bychom měli mít nejvyšší cíle. A třeba bude na play off v pohodě.“

Dohrával už Kučerov minulou sezonu zraněný, měl problémy?

„Právě že ne, přišlo to tak nějak nečekaně. Bolela ho kyčel, když přiletěl z Ruska, udělali magnetickou rezonanci a zjistili, že by bylo lepší jít na operaci.“

Jak to vypadá s kapitánem Stevenem Stamkosem, který v play off naskočil do jediného zápasu?

„Dobře, měl by být připravený na začátek sezony. Teď s ním hraju v první lajně. A s Pointem. Steven vypadá dobře, věřím, že hrát bude. Na tréninku nám to jde, tak to snad ještě vypilujeme a budeme dobrá lajna.“

Česko-slovenská parta v Tampě zůstala, potěšilo vás, že obránci Jan Rutta i Erik Černák podepsali nové kontrakty?

„Super! Mám tyhle kluky hrozně rád, je skvělé si pokecat česky nebo slovensky, zajít na večeři nebo na pivo. Mám radost, že zůstali.“

Vás se případná nejistota ze změn netýkala?

„Mám ve smlouvě, že pro tuto sezonu mě ještě nemůžou vyměnit. Ale vím, že některých hráčů se ptali, jestli by nechtěli klauzuli přejít. Mně manažer nevolal, neptal se. Byl jsem docela v klidu, ale vím, že pár kluků se to týkalo. Někteří odešli, třeba Paquette nebo Coburn, oba budou chybět. Pomohli ke Stanley Cupu, hrál jsem s nimi dlouho. Snad se jim bude dařit v Ottawě.“

ONDŘEJ PALÁT Narozen: 28. března 1991 (29 let) ve Frýdku-Místku

Pozice: útočník

Klub: Tampa Bay Lightning (od roku 2013)

Kariéra: Frýdek-Místek (do roku 2008), Vítkovice (2005-09), Drummondville Voltigeurs (QMJHL, 2009-11), Norfolk Admirals (AHL, 2011/12), Syracuse Crunch (AHL, 2012/13)

Draft NHL: v roce 2011 si ho vybrala Tampa Bay jako 208. v pořadí

V NHL: 496 zápasů/328 bodů (110+218), v play off 92 zápasů/60 bodů (32+28)

V reprezentaci: 21 zápasů/7 bodů (3+4), ZOH 2014 (6. místo), Světový pohár 2016 (6. místo), MS 2019 (4. místo)

Úspěchy: Stanley Cup s Tampou (2020), Calder Cup s Norfolk Admirals (2012), finále Stanley Cupu s Tampou (2015), vítěz kanadského bodování Calder Cupu (2013), nominace na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL (2013/14), mistr s juniorkou Vítkovic (2009), mistr s dorostem Vítkovic (2006)

Historické bodování Tampy v play off (zápasy/body) 1. Nikita Kučerov 90/95 (36+59)

2. Victor Hedman 109/70 (17+53)

3. Martin St. Louis 63/68 (33+35)

4. Ondřej Palát 92/60 (32+28)

5. Tyler Johnson 93/58 (28+30)

6. Steven Stamkos 71/54 (24+30)

7. Vincent Lecavalier 63/52 (24+28)

Nové složení divizí NHL SEVERNÍ

Calgary

Edmonton

Montreal

Ottawa

Toronto

Vancouver

Winnipeg VÝCHODNÍ

Boston

Buffalo

New Jersey

NY Islanders

NY Rangers

Philadelphia

Pittsburgh

Washington CENTRÁLNÍ

Carolina

Columbus

Dallas

Detroit

Chicago

Florida

Nashville

Tampa Bay ZÁPADNÍ

Anaheim

Arizona

Colorado

Los Angeles

Minnesota

San Jose

St. Louis

Vegas

