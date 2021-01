Tenisté si stěžují na vězeňské podmínky, které v nutné karanténě před letošním Australian Open mají, ale zdaleka nejsou sami, kdo to těžko snáší. Vyprávět by mohl rozhodčí Carlos Bernardes.

Slavný muž, který se za více než 30 let kariéry na okruhu ATP mimo jiné pyšní zlatým odznakem za odřízené grandslamové finále, musel také nutně do izolace stejně jako všichni ostatní aktéři, ale dlouho na hotelu nevydržel. Podle informací Tennis News prodělal infarkt a byl okamžitě převezen do melbournské nemocnice.

Nejnovější zprávy hovoří o tom, že Bernardes už je v pořádku. Zda však bude schopen plně se zotavit a absolvovat první velký turnaj sezony a přidat další velké zápasy do soukromé kroniky, je v tuto chvíli nejisté.