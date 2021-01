Slavná tenisová přítelkyně běduje v karanténě: Musím si sama mýt vlasy!

Nestěžujte si, alespoň máte práci, zní vzkaz Australanů tenistům, kteří dorazili na melbournský grandslam. A jen za porážku v prvním kole vydělají rovných 100 000 australských dolarů, tedy 2,1 milionu korun.

Těm šťastnějším, kteří neměli na letu pozitivní případ a mohou pět hodin denně trénovat, turnaj údajně doporučil, aby nezveřejňovali fotky na sociálních médiích a nedráždili ty pod zámkem. Požadavkům na zmírnění tvrdé karantény od Novaka Djokoviče, jenž stojí v čele nově vzniklé hráčské asociace, se vysmáli nejen australští politici. „Tohle nám vzkazuje z Adelaide? Hahaha,“ rýpnul si Stan Wawrinka do Srba, jenž se s hrstkou vyvolených těší luxusu v koronavirem z jednom nejméně zasažených měst planety. „Je to ocas!“ přisadil si Nick Kyrgios.

Mezitím v Melbourne někteří psychicky strádají v hotelových pokojích, které nemohou ani na minutu opustit. Naposledy ruply nervy světové třináctce Španělu Robertu Bautistovi, jednomu ze 72 smolařů. „Je to tu jak ve vězení, akorát máme wifi,“ prohlásil.

„Tihle lidé nemají ani tuchy o tenisu a tréninku na kurtech. Je to naprostá katastrofa. A nemůže za to Tennis Australia ale místní vláda,“ běsnil dvaatřicetiletý Španěl, na němž si evidentně karanténa vybírá svou daň. „Můžete trénovat na pokoji, ale to není to samé. Jsem permanentně ve stresu a nedokážu si představit, že ty dva týdny vydržím. Je to vážně tak těžké,“ dodal.

Většina ostatních už je mnohem smířlivějších, hovoří o pokoře a nutnosti respektovat pravidla hostitelské země, která jim turnaj povolila.

K PR debaklu v podání tenistů významně přispěl i Bernard Tomic. Domácí Australan musel do karantény, jelikož se zúčastnil kvalifikace na úvodní grandslam roku, která pro muže proběhla v Dauhá. A hotelový pokoj sdílí se svou přítelkyní Vanessou Sierrou, hvězdou sociálních sítí v Austrálii. Ta ve svém blogu líčila život v karanténě téměř apokalypticky. „Hotelové jídlo jsou srač.., musíme si ho objednávat odjinud a jsou s tím potíže,“ prohlásila zděšená tím, že musí mýt sama nádobí ve dřezu a každý den nemají čisté povlečení.

„Nejtěžší částí karantény ale je, že nemám přístup ke své kadeřnici a sama si musím mýt vlasy. To jsem v životě nedělala!“

Influencerka dokonce prozradila i nejintimnější detaily ze soužití páru v karanténě. „Ani si pořádně nemohu dojít na toaletu, před Berniem se mi to příčí. Tak daleko náš vztah ještě není…“