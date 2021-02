Primitivní rasistické chování účastníka středečního utkání Fortuna ligy mezi Baníkem Ostrava a Slovanem Liberec vyvolalo po zásluze vlnu opovržení. Zároveň je však důkazem, že problém s barvou pleti z fotbalového prostředí rozhodně nemizí a i dlouhé roky po ostudných případech bují dál. Posuďte sami podle vybraných případů...

Mosquera v Ostravě „Černá svi*ě si myslí, k*rva, že je v lese někde. Opice!“ To je přesný přepis slov návštěvníka posledního ligového zápasu v Ostravě, kde liberecký hráč Jhon Mosquera neudržel nervy na uzdě a po konfliktu s domácími obdržel červenou kartu. Smutný na celém případu je fakt, že se rasistického jednání dopustil někdo, kdo měl pro účast speciální povolení. Běžní fandové do hlediště vinou koronaviru nesmějí. Červená karta pro Jhona Mosqueru rozpoutala nechutný slovní útok. • Foto ČTK

Přešlap rumunského rozhodčího v LM „Dej červenou kartu tomu černému, takhle se nemůže chovat. Pojď ho označit, tady toho černého.“ Tahle věta z úst Sebastiana Coltesca, čtvrtého rozhodčího utkání Ligy mistrů mezi Paris St. Germain a Basaksehirem, vyvolala ohromné vášně. Mířila na adresu asistenta trenéra hostujícího týmu Pierra Webóa. Jeho klub se rozhodl opustit hřiště a utkání se dohrálo druhý den s jinými rozhodčími. Skandál v Paříži měl také rasistický podtext. • Foto Reuters

Beauguel (nejen) v Olomouci „Hraju fotbal, abych rozdával smích a radost lidem, kteří se přijdou podívat na zápasy. Abych rozdával smích a radost dětem, kteří sní o tom, že se jednou stanou profesionálními fotbalisty. A tohle uvidí v budoucnu na stadionech? Chce se mi zvracet,“ napsal plzeňský útočník Jean-David Beauguel po jarním utkání v Olomouci. Důvodem bylo napodobování zvuků opice a bučení v průběhu zápasu, když byl v akci. Podobné to bohužel bylo i na jiných stadionech – například na Spartě. Plzeňský útočník Jean-David Beauguel se snaží prosadit přes olomoucké obránce • Foto ČTK

Černohorská zkušenost Angličanů Opičí skřeky a skandální pokřikování si museli vyslechnout i hráči tmavé pleti z anglické reprezentace během kvalifikace o Euro 2020 v Černé Hoře. „Pár idiotů zničilo skvělý večer,“ řekl pro BBC Raheem Sterling. „Je rok 2019 a takové věci by se měly tvrdě trestat. Ne, aby to postihlo jen pár jedinců, musí to pocítit všichni, všech patnáct tisíc diváků. Pokud se fanoušci chovají rasisticky, měli by uzavřít celý stadion!“ dodal. Raheem Sterling (vlevo) si stěžoval na rasistické chování černohorských fanoušků v kvalifikaci o Euro 2020. • Foto Blesk/Martin Sekanina

Neves vs. Uhrin ml. Pořádné emoce vyvolal incident z utkání mezi Plzní a Slavií v roce 2014. Trenér Viktorie Dušan Uhrin mladší měl nazvat obránce Fernanda Nevese „prasetem z Afriky“. Alespoň tak to prezentoval tehdejší kouč Pražanů Alex Pastoor. Vedení západočeského klubu se ale proti nařčení výrazně ohradilo. „Já s ním nic neměl, to Neves se mnou. Musíte se zeptat jeho. Když řeknu, co mi řekl, je to tak na deset kol pro něj. Pro mě ne, já mu nic neřekl,“ hájil se trenér. V roce 2014 se do sebe pustili Dušan Uhrin ml. a Fernando Neves. • Foto Sport/Jaroslav Legner