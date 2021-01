Šéf kuželek o průzkumu: Šok, ale má to logiku. Touží po hale malých sportů

Podle průzkumu NSA je váš sport nejpopulárnějším v Česku co do aktivního sportování. Jak jste na výsledky reagoval?

„Přiznám se, že v první fázi mě to zaskočilo, byl to menší šok. Kuželky a bowling v našem prostředí nejsou na výsluní mediálního zájmu, ale když jsem o tom začal trošku přemýšlet, myslím si, že to má svojí logiku. Kuželky i bowling mají velikánskou výhodu, v té nesportovní části je mohou hrát všichni, muži, ženy, sportovci, laici. Mohou se zapojit i hendikepovaní. Když je parta lidí po práci a nechce jenom sedět, ale taky mít nějakou aktivitu a u toho si popovídat, na to jsou kuželky a bowling úplně ideální sporty. A v otázce, kterou jsme vyhráli, se NSA ptala široké veřejnosti. Sportovní i nesportovní.“

Kdybyste nevěděl konečné pořadí, kam byste kuželky tipoval?

„Na čelo bych nás nedával, to bych byl asi trochu sebekritičtější, ale když jsem si to rozebral, měli bychom být někde v popředí. Některé sporty jsou určitě daleko zajímavější, ale horko těžko je někdo bude provozovat. Třeba teď je ME v rychlobruslení, které je určitě zajímavé pro řadu diváků, ale málokdo ho teď půjde dělat v rámci své aktivity.“

Jak velké svazy mají kuželky a bowling? U bowlingu je to podle webových stránek kolem pěti tisíc členů, kolik máte vy?

„My jsme okolo sedmi a půl tisíce členů. V Česku jsme silnější než bowling, je to dané i historicky. Kuželky jsou tu víc než 80 let, od roku 1937, ale bowling se začal sportovně rozvíjet až po Revoluci. První dráha byla v Praze asi v roce 1986 nebo 1988. Leckterý olympijský sport by nám takovou základnu záviděl a máme i opravdu hodně soutěží nejen u dospělých.“

Na výsledky průzkumu se ozvala obrovská kritika z „velkých“ sportů. Přijde vám to i jako něco proti vašemu sportu?

„Jsme v tom samozřejmě nevinně, na zadání toho průzkumu jsme se vůbec nijak nepodíleli. Myslím, že autorům se povedlo anketu zorganizovat velice dobře, ale samozřejmě je otázka, jestli otázky, které položily, byly ty správné. Ale výsledky dopadly, jak dopadly, jsou relevantní a je třeba je brát vážně. To, že některé sporty byly zaskočené, vězí v tom, jak otázka byla položená a jak si člověk představuje popularitu. Samozřejmě, že kuželky nemůžou soupeřit s kopanou, protože kopaná je pravidelně na televizních obrazovkách. Když budu trošku spekulovat, fotbal se možná propadl za hokej i v první otázce o sledovanosti proto, že se rozhodl přejít na placený kanál. Řada občanů republiky jsou možná trošku skrblíci a nechtějí za to platit, když se zadarmo mohou dívat na něco jiného. Možná mu to trošičku uškodilo.“

I přes ty bouřlivé reakce, může to pro vás být reklama? Že se lidé začnou zajímat a definitivně rozliší kuželky a bowling?

„Už to řeklo hodně lidí přede mnou: Každá reklama, i ta negativní, je nakonec přínosem. Když se o vás začne mluvit, dostanete se do povědomí lidí, začnou se o vás víc zajímat a stoupáte nahoru v zájmu. Jinak jak bowling, tak my za kuželky, máme webové stránky, kde se dá najít, kam se může jít. Pravidelně pořádáme nábory hlavně pro mládež, ale dnešní doba tomu nenahrává. Musíme čekat na normální stav, abychom se mohli někde potkat.“

Když se vezmou kuželky celosvětově, jak je Česko významná země?

„Patříme mezi pět nejlepších národních svazů na světě, patříme i mezi ty největší. Vévodí tomu Německo, ale výsledky máme taky. V roce 2014 se v Brně konalo kuželkářské mistrovství světa, kde by ustavený světový rekord v kategorii a dodnes ho nikdo nepřekonal.“

Průzkum NSA má mít i vliv na přidělování peněz z konkrétního dotačního programu. Cítíte pro kuželky šanci, že byste se mohli dostat k větším penězům?

„Určitě to očekáváme, ale je tam nejistota. Z těch 50 procent má jít 40 na základě té první otázky, kde jsme se neumístili na žádném předním místě. Takže si nedokážeme zodpovědět, jak to bude v součtu. Ale byli bychom rádi, kdyby se to promítlo, protože by si to kuželky zasloužily.“

S jakým rozpočtem vlastně kuželky teď v Česku pracují?

„Na rozdíl od velkých sportů máme problémy sehnat nějakého sponzora, jsme z 95 procent odkázáni na příspěvky ministerstva, teď od NSA. Máme i vlastní zdroje peněz a rozpočet je kolem tří milionů korun. Ale je třeba to strukturovat, protože dostáváme peníze na konkrétní položky: talentovanou mládež, reprezentaci, provoz… Tři miliony jsou to v součtu.“

A máte nějakou představu, jak případný nárůst využít?

„V hlavě máme jednu myšlenku, i když není moje. V maďarské Budapešti se rozhodli, že postaví velkou sportovní halu pro neolympijské sporty. A kdyby se podařilo třeba v Praze, Brně nebo nějakém větším městě vybudovat takovou halu, kde by byla i vícedráhová kuželna, která by šla ruku v ruce s bowlingovými dráhami, určitě by to stálo za úvahu. Nebyly by tam jen naše sporty, ale určitě by se našly i další, které stojí za to, aby získaly podporu a zájem NSA.“