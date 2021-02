V Národní sportovní agentuře vedené Milanem Hniličkou (47, za ANO) vládne chaos. Jeden důkaz za všechny? Za jedenáct dní jsme slyšeli hned pět různých vysvětlení toho, proč v NSA skončili místopředsedové Lukš a Janeba.

Jsou to téměř dva týdny, kdy v agentuře skončila pravá i levá ruka předsedy Hniličky. „Byl jsem odvolán,“ vyřkl Lukš první verzi, na kterou hned mluvčí NSA Večerka kontroval druhou. „Ivo Lukš a Michal Janeba skončili po vzájemné dohodě s panem předsedou. Jedná se dlouhodobější rozhodnutí.“ Jak zjistíme za chvíli, dlouhodobější znamená v terminologii agentury jeden týden.

Poté nastalo hrobové ticho, které narušil až v neděli Jan Hamáček (ČSSD). Místopředseda vlády, která šéfa NSA jmenuje a odvolává, si postěžoval: „Vůbec nechápeme akci kulový blesk, kdy pan Hnilička vyměnil své místopředsedy.“ Jenže jeho verzi o původci změn krátce nato popřel premiér Andrej Babiš (ANO): „Pan Hnilička udělal fatální chybu. V rámci toho byly nějaké personální změny v agentuře.“ Těžko by totiž Hnilička trestal za vlastní přešlap dva podřízené.

Milan Hnilička prý informuje předsedu vlády Babiše, kterému je podřízený, úplně o všem. Řešil s ním i odchod svých odchod svých místopředsedů Janeby (vlevo) a Lukše.







Sám předseda agentury konečně vysvětlil rošádu v úterý. A překvapil. „Oba byli pod obrovským tlakem ze strany svazů. Pro zklidnění situace mi nabídli rezignaci. Přišli za mnou zhruba týden před tím, než jsem na to přistoupil. Probral jsem to s panem premiérem, on všechno věděl,“ uvedl Hnilička v Interview ČT24. Je tato pátá verze už konečně pravdivá? „Mohu potvrdit, že jsem mu nabídl svou rezignaci. Nic dalšího nebudu komentovat,“ napsal Blesku exmístopředseda Lukš.

Pokud opravdu Hnilička seděl nad rezignacemi týden, pak je oba místopředsedové podali ještě před jeho skandální návštěvou oslavy kmotra Bendy v Teplicích. A to nestaví do hezkého světla zmíněná slova předsedy vlády Babiše o tom, že personální změny byly reakcí na Hniličkovu „fatální chybu.“

Hnilička stále neřekl, jestli si nové místopředsedkyně Kabourkovou a Bergmannovou vybral sám, nebo je povýšil na něčí příkaz.