Válka agentů: podpásovku ohledně slávistického střelce Kuchty řeší FAČR!

V Česku vypukla válka fotbalových agentů agentů. Bývalý kapitán Slavie Karol Kisel (43) coby šéf společnosti K2K Sports zajel do hráče konkurenčnímu agentovi Milanu Martinovičovi (63). A začala bitva.

Lítý boj se vede o slávistického bombarďáka Jana Kuchtu (24, v sezoně nastřílel v 17 zápasech 11 gólů). Kisel se »Kuchtiče« v esemeskách, které Blesk viděl, ptal na stávající kontrakt a nabízel, že mu pomůže do ciziny.

Do Martinoviče samozřejmě vjel vztek. Ono piplat se s fotbalistou, aby z toho měl ve finále ranec někdo jiný, to se kouše stejně příjemně jako týden stará bageta.

„To se nesmí stávat, to se nedělá. Honza Kuchta řekl Kiselovi, ať ho nechá být, ale já jsem se rozhodl, že to tak nenechám,“ pověděl Blesku Martinovič. Obrátil se na AFA (Asociace fotbalových agentů) a ta poslala kvůli Kiselovi podnět Komisi pro činnost zprostředkovatelů FAČR.

„Představenstvo AFA Paska, Nehoda a Lacina považuje jednání pana Kisela za nepřípustné. Hrubě porušuje zprostředkovatelský řád fotbalové asociace. Trváme na okamžitém řešení,“ řekl Blesku předseda AFA Pavel Paska (70). To řešení může vypadat i tak, že svazová komise předá případ disciplinárce a ta Karola Kisela ztrestá. Podle zmíněného řádu je nejtěžším kalibrem pokuta 500 000 korun a zákaz činnosti na 5 let.

Kdo je Milan Martinovič?

Chorvatský agent z firmy Universal Trade. Část roku pobývá v Praze, kde žije jeho dcera. Do Česka přivedl třeba Sladjana Ašanina a Petara Musu, jenž teď hostuje ze Slavie v Unionu Berlín.

Co je K2K Sports?

Agentura někdejších hráčů Slavie Karola Kisela (43) a Martina Latky (36). Z Edenu už prodali záložníka Alexe Krále do Spartaku Moskva (za 310 milionů) či beka Vladimíra Coufala do West Hamu (za 163 milionů Kč).