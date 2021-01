FAČR v kauze Berbr nesmí nahlížet do spisu. Komplikace, tvrdí Malík

Bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr krátce poté, co byl propuštěný z vazební věznice v Praze na Pankráci • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalové asociaci ČR nebylo přiznáno postavení poškozené strany v probíhajícím trestním řízení v aktuální kauze údajné korupce a ovlivňovaní výsledků zápasů. FAČR tím pádem nemůže nahlížet do spisu, což podle jejího vedení zkomplikuje rozhodování etické komise či komise rozhodčích.

Asociace se přihlásila do trestního řízení jako jedna z poškozených stran v polovině prosince. Mělo to mimo jiné pomoci v práci etické komisi, která se začala zabývat rozhodčími, jejichž jména se v rozsáhlé aféře objevila. Nový předseda komise rozhodčích Portugalec Vítor Manuel Melo Pereira před pár dny uvedl, že sudí, kteří figurují v policejních materiálech, nebudou až do skončení šetření etické komise delegováni na utkání.

„Fotbalová asociace bohužel nedostala možnost nahlédnout do spisu. To je komplikace mimo jiné pro některé komise asociace, zejména komisi rozhodčích FAČR při její každodenní činnosti a také pro etickou komisi FAČR, která bude při svém rozhodování odkázána nyní pouze na veřejně dostupné informace,“ uvedl v tiskové zprávě předseda FAČR Martin Malík.

Podle generálního sekretáře asociace Jana Paulyho policejní orgán, který o nepřiznání postavení poškozené strany rozhodl, tak učinil proto, že újmy, které FAČR v návrhu uvedla, nelze charakterizovat jako trestné činy. Asociace se cítí být poškozena v očích veřejnosti a domnívá se, že také utrpěla nemajetkové újmy.

„Podle odůvodnění je předmětem ochrany v tomto konkrétním případě zájem státu na řádném průběhu fotbalových soutěží, které je nutno vnímat jako záležitost celé společnosti, nejen záležitost jednoho subjektu, tedy asociace,“ uvedl Pauly.

Kauzu údajného ovlivňování utkání prostřednictvím rozhodčích rozpoutal v polovině října policejní zásah na několika místech v zemi včetně pražského sídla FAČR. Nejvýše postaveným v aféře je bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr, který už nefiguruje v žádné z fotbalových funkcí. V minulém týdnu byl stejně jako někdejší sportovní ředitel druholigového Vyšehradu Roman Rogoz propuštěn z vazby a všech 20 obviněných je už na svobodě. Berbr čelí také podezření ze zpronevěry.

Kriminalisté tvrdí, že ovlivňování výsledků řídila organizovaná zločinecká skupina. Podle médií mělo jít hlavně o utkání Vyšehradu, který v sezoně 2018/19 postoupil ze třetí ligy do druhé. Zápasy měly být ovlivňovány i za účelem sázek.