Reprezentace vyzve Belgii v Edenu. Šilhavý: Není důvod být ustrašený

Český celek zahájí světovou kvalifikaci 24. března v Estonsku a Belgii bude hostit od tři dny později. Úvodní blok pak zakončí 30. března ve Walesu. Zbylým soupeřem v pětičlenné skupině E je Bělorusko.

Je pravděpodobné, že i v březnu se kvůli opatřením proti koronaviru bude hrát nadále před prázdnými tribunami a na souboj s belgickým lídrem žebříčku reprezentací FIFA nebudou moci fanoušci. V Edenu se český tým naposledy představil předloni v říjnu a po obratu tam v evropské kvalifikaci porazil Anglii 2:1.

„Za normálních okolností by utkání proti Belgii bylo dalším obrovským svátkem pro všechny fotbalové fanoušky, podobně jako jím byla utkání s Brazílií nebo Anglií. Za vše vypovídá už jen to, jaké hvězdy má bronzový tým posledního světového šampionátu na soupisce: Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku nebo Thibaut Courtois. Uvidíme, jaká bude v březnu situace kolem pandemie koronaviru, ale osobně si neumím představit, že i v roce 2021 bychom měli hrát fotbal bez fanoušků,“ uvedl v tiskové zprávě předseda FAČR Martin Malík.

Proti Belgii odehrála česká nebo československá reprezentace 17 zápasů. Osmkrát zvítězila, šestkrát prohrála a třikrát remizovala. V posledním vzájemném duelu v červnu 2017 podlehl národní tým soupeři v přípravě v Bruselu 1:2.

„Není důvod být ustrašený. Myslím, že si ještě všichni pamatujeme, jak jsme v kvalifikaci o postup na Euro porazili Anglii. Proč bychom na to nemohli navázat letos proti Belgii? Každopádně uděláme všechno pro to, abychom předvedli co nejlepší výkon a abychom uspěli. Moc by nám pomohlo, kdyby nás mohli podpořit fanoušci, ale to ovlivnit nemůžeme. Uvidíme, jaká bude v březnu situace,“ uvedl český trenér Jaroslav Šilhavý.

Kvalifikace vyvrcholí na podzim, národní tým bude usilovat o první postup na světový šampionát od roku 2006. V létě se reprezentanti představí na odloženém mistrovství Evropy.