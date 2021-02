Tvořili zřejmě nejúspěšnější tenisový pár současnosti. Oba jsou top hráči světa, ale ani tak jim to ve vztahu zřejmě neklapalo. Ukrajinská kráska Elina Svitolinová (26) a francouzský bombarďák Gaël Monfils (34) oznámili, že se jejich cesty prozatím rozcházejí.

Světoznámý pár fungoval od roku 2019, kdy se jejich románek provalil na veřejnost. Ale ani jeden z milenců se nikdy netajil svou láskou. Velmi často se spolu objevovali venku a sdíleli různé momentky na sociálních sítích.

„Rozhodnutí bylo extrémně těžké, protože oba stále máme city k tomu druhému. Ale je to pouze jako by si dva nejlepší přátelé uvědomili, že je čas dát si trochu prostoru a pomoci jeden druhému žít naplněný život plný radosti, jak nejvíc je to možné. Dále to nebudeme komentovat. Předem děkujeme za respektování našeho soukromí. Posíláme lásku všem,“ zveřejnil bývalý pár stručné vysvětlení situace.

Nyní si tak můžou užívat života plnými doušky, jak proklamovali ve svém vyjádření. Ani jeden z úspěšných tenistů jistě nebude mít nouzi o zájem druhého pohlaví.