Mezi osmičkou bojovníků a prémií čtvrt milionu korun jsou tři zápasy během jediného večera. „Bude to pro ně utrpení,“ říká o sobotním turnaji OKTAGON Underground jeho promotér Ondřej Novotný (43).

V čem bude tenhle večer jiný než ostatní?

„Proti sobě se v pyramidě postaví osm bojovníků. Sedm z nich prohraje a ten, který ovládne během večera všechny tři zápasy, získá 260 tisíc korun.“

Jak moc je to zajímavá odměna?

„Taková suma se dnes jen tak nerozdává. Vzbudila obrovskou pozornost, a když to řeknu nadneseně, celý svět měl zájem v té pyramidě být. Díky tomu tam máme to nejlepší, co v Evropě je.“

Je to turnaj pro borce bojující v postoji, navíc formou pavouka. Proč ten návrat ke kořenům o 20 let zpět, kdy byla populární K1?

„Pyramid už tolik není a nejsou o takové peníze jako dřív. Pro bojovníky je to strašlivě náročný. Jak pro běžce tři maratony najednou. Je to za trest, opravdové utrpení.“

Pro vás to je ale krok stranou od MMA.

„Nechtěli jsme to pořádat, ale loni nás covid donutil k prvnímu projektu Underground. Viděli jsme, že se to lidem v našem podání zalíbilo. A já jsem historicky začínal u thajského boxu, kterému jsou ta pravidla nejblíže.“

Cítíte potřebu se tomu sportu odvděčit?

„Ano. Chci pomoct klukům, kteří jsou světové hvězdy, ale nikdo o nich neví. Tak jsme si řekli, že to zkusíme povznést, jako se nám to povedlo s MMA.“

Třeba tím, že postojářům nasadíte menší rukavice právě z MMA?

„Větší část z nich je bude mít na sobě poprvé, protože jsou zvyklí rvát se v dvanáctiuncových rukavicích. Ten sport to strašně změní. Nejde ani tak o tvrdost úderů, ale o to, že vám zmizí velká část krytu na hlavu. I úder bude jinak dlouhý, protože většinou ty dva centimetry na rukavici jsou ty, které jsou rozhodující.“

Dalším specifikem je to, že zatím neznají soupeře. Sami se rozdělí do dvojic až zítra po vážení.

„Tenhle systém jsem si zamiloval, když to jednou dělala K1 v Japonsku. Měl jsem sen, že to jednou použijeme.“

Jak to bude fungovat?

„Po navážení přijde na scénu Lucie Szabová, která vylosuje kluky do pořadí jedna až osm, ve kterém se pak budou postupně sami nasazovat do pavouka. To bude velké drama. Pyramida je hodně o strategii, taktice a losu, který tady budou moct ovlivnit.“

Tři zápasy během jednoho večera. Nabízí se otázka: Nebudou borci ve finále až moc zmordovaní?

„V tom je ta krása i šílenost pyramidy. Vždy tam je nějaké překvapení, jde se skoro až za hranicí lidských možností. Odehrává se tam příběh, který je strašně silný.“

Říkal jste, že vítěz shrábne 10 tisíc eur. Jak je těžké sehnat v této době tolik peněz?

„No, to zjistíme hned, jak uvidíme, kolik lidí si koupí přenos turnaje. Rozhodli jsme se, že do toho zainvestujeme, aby to přitáhlo pozornost největších hvězd, ale také abychom klukům pomohli.“

Jak to myslíte?

„Bojovníci v postoji nemají už přes rok turnaje a velmi těžko se protloukají životem. Díky naší síle můžeme riskovat. Nemusíme myslet jen na zisk, ale i na to, že tenhle turnaj zase nakrmí okolo stovky rodin, a to je dneska důležitý.“

Už za dva dny

Pyramidový turnaj, ale i další bitvy postojářů přinese už tuto sobotu akce Underground: Last Man Standing. Živě od 18:00 na oktagon.tv. Již zítra můžete na youtubovém kanálu organizace sledovat vážení a los pavouka.