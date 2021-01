Hvězdy MMA: Conor za zenitem? To si myslí jen blbec, říká Vémola

Co říkají česko-slovenské hvězdy MMA na prohru Conora McGregora? • FOTO: koláž iSport.cz Tohle čekal málokdo. Že Dustin Poirier dokáže, co nikdo před ním, a knockoutuje Conora McGregora… Takové předpovědi by se většina lidí zasmála. Teď se jedná o realitu. A co na to říkají osobnosti tuzemské MMA scény? „Že by už nebyl to, co býval? To si může myslet jen blbec,“ říká například Karlos Vémola. I slovenský válečník Attila Végh nevidí v pádu slavného irského bojovníka tragédii. „Conor je pořád Conor, který zviditelňuje celý sport, tečka.“ A kdo má z výsledku radost? Nejslavnější MMA bojovník padl. Poprvé navíc prohrál technickým knockoutem. Co to znamená pro jeho kariéru a bojové sporty jako takové? Svůj názor nabídli například bojovníci Karlos Vémola, Attila Végh, David Dvořák, Patrik Kincl, promotér Ondřej Novotný nebo jeho polský kolega Martin Lewandowski.

Karlos Vémola (zápasník MMA, šampion organizace Oktagon) „No samozřejmě mě to mrzí. Conor je pro mě velký vzor a šampion. Nevím, co k tomu říct… Že by už nebyl to, co býval? To si může myslet jen blbec. O tomhle náš sport je, přišlo mi, že měl zápas celkem pod kontrolou. Jedna rána ale změní všechno. Nikdo nemáme možnost posoudit, jak velký je na něj tlak. Média, PR, nevím, jak moc se od toho dokázal oprostit. Ostatní fighteři jsou strašně hladoví, protože porazit McGregora jim změní život. On sám musí vědět, jestli mu nechybí ten oheň. Ale soupeři mají prostě neskutečnou motivaci, oni můžou dokázat co on, jen když ho porazí. S každým zápasem se tak Conor musí vyrovnávat s obrovskou odpovědností. A několikrát ukázal, že prohra ho nikdy nijak nesrazila, vždycky ho spíš nakopla. Když prohrál s Diazem, hned se vrátil a porazil ho. Prohra pro něj neznamená vůbec nic, má tak silnou hlavu, že ho může popohnat a užívat si svých vydělaných milionů. A pokud bude chtít trénovat a vrátit se, tak věřím, že Poiriera porazí. Zase by to byla skvělá trilogie, stejně jako může mít s Diazem. Určitě bude šlapat po tom, aby si tu odvetu zasloužil. Věřím, že dřív nebo později se o tom začne mluvit. Ale nevím, jak to bude, nerad o takových věcech mluvím, když do nich úplně nevidím. To světlo díky McGregorovi na ostatní zápasníky a MMA je obrovský. Díky němu se skvěle vyšvihl i náš Uzbek s českým srdcem Mach Muradov.“ SESTŘIH: Vémola - Lohoré: Terminátor ubil Francouze na body po pěti kolech

Attila Végh (bývalý šampion organizace Bellator) „Věděli jsme, že se to rozhodne v přestřelce, a vyšlo to Dustinovi. Když Conor prohraje, tak všichni říkají, že už tolik netrénuje, protože má vyděláno a řeší jiné věci. Ale to jsou podle mě blbosti, když jde do zápasu, tak se připravuje. A kdyby vyhrál, všichni by zase říkali, jak na tom byl skvěle a nevím co. Tohle je prostě MMA, nevyzpytatelný sport. Každý bojovník, co vstoupí do klece, má 50% šanci na výhru. Vůbec bych neřekl, že je starý. A nehledal bych v tom nic víc, aby ukončil kariéru nebo podobné bajky. Jak jsem říkal, kdyby vyhrál, tak by to bylo naopak. První kolo bylo vyrovnané, Conor víc trefoval, ale ve druhém to vyšlo Dustinovi. This is MMA! Myslím si, že pro něj to neznamená nic. Jak už řekl, že to nedělá pro peníze, ale aby měl zážitky a sestřihy, to je super. Podle mě se ještě vrátí, ale uvidíme proti komu. MMA jeho prohra nijak neuškodí, Conor je pořád Conor, který zviditelňuje celý sport, tečka.“

Ondřej Novotný (promotér organizace Oktagon MMA) „Možná mě tolik nepřekvapil výsledek, jako to, co jsme viděli. Asi je to tak, jak řekl Conor v pozápasovém rozhovoru, musí být prostě aktivní, dva zápasy za dva roky na téhle úrovni, to je málo. V prvním kole několikrát skvěle trefil a dřív by do něj vlítnul a okamžitě by jel dál, ale tady si nevěřil a zůstával staženej. V předzápasové analýze jsem ve svém pořadu zmiňoval, že můžou rozhodnout kopy a nakonec taky rozhodly. Paradoxně rozhodla série asi jedenácti calfkicků (kopů na lýtko), kterými mu úplně sebral pohyb. To vlastně Conor i přiznal v rozhovoru. Takže skvělá strategie i ten takedown, bylo vidět, jak Conor zhluboka dýchá. Vypadá to, že elitní bojovníci už ví, jak na McGregora a on tu taktiku zatím nedokáže odmítnout. Výsledek zápasu znamená jediné. V nebližší době a možná už nikdy neuvidíme zápas Conor vs. Chabib. A to jsme nejspíš všichni chtěli, ale v tuto chvíli nám zůstává tak 30 procent šance, kdežto před víkendem to mohlo být klidně 70 a víc.“

Martin Lewandowski (šéf polské organizace KSW) „MMA je prostě šílený sport, kde se může stát cokoliv. Hodně lidí Dustina podceňovalo, ale všechny je umlčel. Ukázal, jak světovým zápasníkem je. Nemyslím si, že Conor už je za zenitem. Poirier měl ale perfektní taktiku, kdy útočil na McGregorovu přední nohu. Ta dlouhá pauza Conorovi nepřispěla, ale věřím, že se vrátí. Myslím si, že tenhle výsledek celému MMA pomůže. McGregor bude vždycky hvězda, to víme, ale teď máme novou, Poiriera. Víc lidí teď bude znát jeho jméno, je na titulních stranách po celém světě. Když se do MMA dostane víc jmen, která se rozšíří mezi veřejnost, bude o ten sport větší zájem.“

Patrik Kincl (zápasník v polské organizaci KSW) „Dustinovi bych věřil spíše na body, ale že dokáže Conora ukončit ve druhém kole, to určitě ne. Žádnou velkou chybu McGregora jsem tam neviděl. Poirier se prostě skvěle připravil a držel se své taktiky. Conor už zkrátka ztratil tempo se špičkou. O tom přesně vypovídá pozápasová konference, kde mluvil o calf kicku. Říkal, že na to není zvyklý. Tenhle trend kopů, se totiž objevuje v posledních pár letech. Je zákeřný hlavně v tom, že prvních pár kopů zápasník neregistruje, ale už třetí čtvrtý dobrý kop dokáže nohu úplně vypnout, pokud na to zápasník nereaguje. To se stalo přesně tady. Conorovi holt ujel vlak a jen to ukazuje na to, jak rychle se MMA vyvíjí. Pro MMA není jeho prohra nic strašného. To pokračovalo dál i bez Conora. Jasně, zatím se nikdo nevyrovná jeho obrovskému vlivu na masy, ale fanoušci budou přibývat dál, i když třeba ne v takovém tempu. Víc jsem zvědav na samotného Conora. Jestli se vůbec vrátí zpět a jestli bude schopen a ochoten znovu trávit všechen čas v tělocvičně s top sparingy.“ Bojovník Kincl: Boxerskou premiéru jsem měl lehce na salámu

David Dvořák (zápasník UFC) „Jsem hodně překvapenej, protože jsem fandil Dustinovi a doufal jsem, že vyhraje. Nicméně jsem favorizoval Conora, působil na mě skvělým dojmem a všechno vypadalo na sítích tak, jak by mělo být. Nepochyboval jsem o jeho výhře, ale Dustin ho vychytal. Byl lepší. Vyhrál zaslouženě. Myslím, že tenhle výsledek dává prostor k souboji McGregor vs. Nate Diaz, který bude pro lidi určitě hodně zajímavej. Určitě to nebude žádný konec Conora.“

Petr Kníže (trenér a zápasník) „Myslím, že jsme Conora přecenili, stejně jako Dustina podcenili. Mám k tomu dva poznatky, jednak je těžké se připravovat a být ‚hladový po výhře‘, když žijete v takovém přepychu jako Conor, s tím souvisí jeho celková připravenost na zápas. A druhá podstatná věc, že kromě toho, že byl Dustin lépe připravený, tak zvolil i dobrou taktiku a ty nízké kopy udělaly svoji práci. I přesto si ale nemyslím, že ta noha byla natolik zraněná, že by se s ní nedalo bojovat dál při andrenalinu, který vám naběhne během zápasu. Pro MMA McGregorova prohra neznamená nic. On už svou práci udělal a zaslouženě je z něj multimilionář. A jak to známe z historie, přijde nový Conor, možná už je na cestě.“

Martin Karaivanov (trenér bojovníka UFC Jiřího Procházky) „Nepopírám, že výsledek mne překvapil, stejně jako spoustu dalších lidí. Dustin byl skvěle připravenej ve všech směrech, a jak jsem četl, calfkick (kop na lýtko) byla cesta od začátku. Skvělý game plan, včetně wrestlingu v prvním kole. Conor nebyl tak výbušný, jel jen pár svých oblíbených kombinací, ve kterých navíc ještě zbytečně dlouho zůstával. Nevracel se. Několikrát ho Dustin za to potrestal. Nepřišel mi zvlášť přísnej ani při vstupu do oktagonu. Určitě ale není důvod k panice, nebo to nějak dramatizovat.“

Daniel Barták (trenér MMA) „Překvapení, ale nikoliv šok. Svým způsobem jsou si oba borci hodně podobní. Ve spoustě věcí je podle statistik Dustin lepší. Takže kdyby na druhé straně klece nestál Conor, který je v mnoha směrech speciální, favorizoval bych před zápasem Poiriera. McGregor je pořád nebezpečný. První kolo vyhrál. Ale Poirier a jeho tým si velice dobře splnili domácí úkoly a co víc, byli je schopni výborně aplikovat i v zápase. Snažili se ho zpomalit wrestlingem a calfkicky (kopy na lýtko), které rozhodly celý zápas. Takže hlavní Conorova chyba byla, že se nechal rozkopat. Určitě mu neprospívají dlouhé pauzy mezi zápasy. Tři zápasy za víc jak čtyři roky jsou prostě málo. Dustin jich za stejnou dobu stihl devět. I Když z posledních třech zápasů prohrál slavný Ir dva. Pořád to bude TEN Conor McGregor. Pan někdo. Uvidíme, co dál. Říkal, že chce být aktivní a to je přesně to, co mě zajímá. Jestli se z porážky oklepe a zda se mu povede znovu vystoupat na vrchol.“