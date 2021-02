Buchinger: Oktagon je u nás jako UFC. Vémola? Nechci, ale vzal bych to

Pás šampióna lehké váhy Oktagonu ukořistil během mimořádně rychlé bitvy. Čtyřiatřicetiletý slovenský bijec Ivan Buchinger porazil o jedenáct let mladšího krajana Ronalda Paradeisera během první poloviny úvodního kola . Ač má ve sbírce už cennější tituly, opasku od největší tuzemské organizace si váží už kvůli obrovskému zájmu fanoušků. „Sledovali mě i lidi, kteří mě do teď neznali," říká spokojený vítěz, kterému poslední triumf vlil krev do žil. Klidně by si tak střihl i zápas s Karlosem Vémolou.

V kleci po výhře zářil štěstím jako už dlouho ne. Ivan Buchinger totiž věděl, že prohrou by jeho renomé značně utrpělo. Hned si řekl o to, aby mohl zápasit o titul i v nižší váhové kategorii. O tom, že se tím tak stal pomyslným rivalem českého Terminátora, ale nevěděl.

Stal jste se šampiónem Oktagonu, co to pro vás znamená?

„Vážím si opasku nejvíc, protože Oktagon je teď na Slovensku jako UFC v Americe. Opravdu bych řekl, že je to slovenské UFC. Má tolik sledujících, že je to brutalita! Dělají pro MMA velikou reklamu, proto jsem měl opravdu radost, když jsem vyhrál tento pás. Neuvěřitelně jsem makal, abych vyhrál. Můj soupeř byl totiž velmi šikovný, vysoký, opačný gard (levák), rychlý, výbušný, mladý. Měl v sobě vše, díky čemu by mohl vyhrát. Ale já jsem holt zkušený veterán." (směje se)

Vážíte si snad titulu nejvíc ze všech, které jste kdy vybojoval?

„To bych neřekl, protože v Evropě jsou větší organizace, jako je Cage Warriors a M-1 Global, kde jsem taky vyhrál. To jsou cennější pásy ve světě MMA. Ale z tohoto titulu mám radost, protože mě sledovali i lidi, kteří mě do teď neznali. Dozvěděli se, kdo je Ivan Buchinger."

Mrzí vás, že máte ve světě ze slovenských bojovníků asi největší jméno, ale doma vás tolik lidí neznalo.

„Ano. Neberu to tak vážně, protože vím, kde jsem zápasil a co jsem dokázal. Hodně bojovníků z Oktagonu touží po tom, aby mohli bojovat v zahraničí. Mám radost, že když jsem teď v Oktagonu, tak mě lidi znají. Předtím jsem měl zápasy, ve kterých jsem vyhrál brutálně cenné opasky, ale nikdo o tom nevěděl. Ani pes neštěkl, že Ivan vyhrál. Celý MMA svět to věděl, ale Slovensko ne."

Jak si teď užíváte větší pozornosti?

„Dostávám skvělé zprávy, že jsem pokorný, super sportovec a ukázal jsem, co ve mně je. Za to fanouškům děkuju. Píšou mi dokonce, že jsem pro ně a jejich syny vzor. Kdysi jsem vyhrál, napsala mi přítelkyně a otec, že mi gratulují, a nic víc. Teď jsem dostal milion zpráv."

Lze vůbec přiblížit, co člověk po takové výhře prožívá?

„To se nedá popsat. Nejprve jsem měl první radost, první pocit, když jsem vyhrál. Spadl mi kámen ze srdce, že jsem zvítězil tak lehce. Podruhé jsem měl radost, když jsem se podíval na trenéry a kámoše, se kterými jsem celý život. V jejich očích jsem viděl, jak jsou nadšení... I teď, když si na to vzpomenu, tak mám husí kůži. A když jsem dorazil domů, přišel ke mně malý (syn), skočil mi na krk, tak to byl třetí pocit štěstí. Jeden opasek, trojí potěšení."

Co by pro vás znamenalo, kdybyste zápas s mladíkem Paradeiserem prohrál?

„Byl na mě vyvíjen obrovský tlak. Cítil jsem tu tíhu. Rony je mladý, talentovaný a chtěl se ukázat. Měl obrovskou šanci, kdyby mě porazil, tak je moje jméno v pi*i, a on si udělá obrovské renomé, že mě chytil. Díky bohu se to nestalo. Měl jsem co ztratit, ale on ne. Kdybych prohrál, tak by mě zlomilo, že jsem to nezvládl před domácím publikem."

Přemýšlel byste třeba i nad koncem kariéry?

„To bych neřekl, nemohl bych takhle skončit. Ale bylo by to špatné, dvě prohry za sebou..."

Vémola říkal, že všichni, kdo sázeli proti vám, jsou blázni, protože nikdo na zdejší scéně nemá tolik zkušeností. Souhlasíte?

„To sice ano, ale tohle je MMA, může rozhodnout jediný úder. Když jsem měl 22 let a zápasil jsem proti někomu, komu bylo 34, tak jsem si říkal: Ty kokos, nemůže mě porazit takový starý chlap. Karlos má pravdu, že jsem zkušený, ale to je i on,a když dostane jeden dobře trefený úder, tak může skončit. Jako s Attilou Véghem."

Vémola se zamyslel i nad tím, že se stáváte trochu rivaly. Soupeříte v tom, kdo dokáže v Oktagonu získat dva pásy najednou. Co vy na to?

(zasměje se) „Já to tak neberu. Ať klidně vyhraje první, ale hlavně ať zvítězíme oba. Až on vyhraje dva, tak já pak možná tři." (směje se)

Vážně?

„No, opravdu jsem nad tím přemýšlel, protože šampiónem v sedmdesát sedmičce je David Kozma, a kdybych měl možnost, určitě bych s ním zápasil. Už se mě lidi dokonce ptali, jestli bych vzal zápas s Vémolou."

Co jste odpověděl?

„No a proč ne? Když dobře zaplatí. Nechci s ním jít, ale kdyby se náhodou spustil nějaký trash talk a začali o tom mluvit lidi, bez problémů bych ten souboj vzal. Vím, že je brutálně silný, ale pokud zhubne na osmdesát kilo, tak jsem připravený s ním jít." (usmívá se)

V domluvené váze by to ale nemohl být zápas o titul.

„No to ne, to bych nechtěl. Abych řekl pravdu, neměl bych proti němu moc šanci. Silově by mě určitě porazil, ale zápas bych s ním vzal."

Víte, co vám český Terminátor závidí?

„Netuším."

Zápas s Conorem McGregorem. Na něj ale vzpomínáte nerad, že?

„Přesně tak. Určitě mám radost, že jsem s ním bojoval, ale ne z toho, jak to dopadlo."

Jaký to je pocit, že všichni řeší spíš duel s Conorem než dosažené úspěchy?

„No, přesně o to jde. Hodně lidí mě zná jen díky tomuhle zápasu, ale neví, co už jsem potom dokázal. Vyhrál jsem deset zápasů v řadě, titul v Cage Warriors, odešel jsem do Ruska a tam jsem taky všechny pozabíjel. V té době byl opasek v M-1 brutalita. A trošku mě štve, že lidi mě neznají spíš díky tomu, že mám pět světových opasků, skoro čtyřicet vyhraných zápasů."

Už víte o nějakém termínu dalšího souboje?

„Zatím ne, protože jsem se v zápase trochu zranil, něco mi prasklo v koleně, ale den co den je to lepší. Pořád to ale strašně bolí. Už jsem sice začal trochu trénovat, ale zatím jen s činkami. Ale když přijde nějaká nabídka, budu připraven. Navíc mám pořád smlouvu i s polskou KSW, takže může přijít nabídka i odtamtud."