KSW 58: Buchingerův přemožitel se vrací. Lásku k MMA probudily filmy

Za pár let může klidně kralovat pérové váze v UFC. Potenciál na to Salahdine Parnasse určitě má. Šampion polské organizace KSW například před rokem zdemoloval Ivana Buchingera. „Byl to zatím nejzkušenější protivník, s kterým jsem se utkal. Musel jsem bojovat chytře a držet se taktiky,“ vzpomíná na souboj se slovenským veteránem třiadvacetiletý Francouz pro iSport.cz. Dnes večer jej v Lodži na akci KSW 58 čeká obhajoba proti Danielu Torresovi.

Ve stejný den jako turnaj Oktagon 21 se uskuteční také akce polské KSW s číslem 58. Nejen datum konání, ale také hlavní hvězdy mají dost společného. Domácí akci totiž uzavře Ivan Buchinger, který v posledním souboji prohrál právě na půdě polského gigantu se Salahdinem Parnassem. A Francouz bude v Lodži obhajovat pás pérové váhy proti Rakušanovi Danielu Torresovi.

„Má dobrou bilanci, skvělé schopnosti a je celkem zkušený. Nejsilnější stránkou je jeho rychlost a silné háky,“ upozorňuje na kvality soupeře Parnasse a vzpomíná i na střet se slovenským veteránem.

„Ivan Buchinger byl zatím nejzkušenější protivník, s kterým jsem se utkal. Musel jsem bojovat chytře a držet se taktiky. Nakonec se mi podařilo zvítězit a neřekl bych, že to byl můj nejtěžší zápas.“ Nemít ve stejný den naplánovaný duel, možná by se na Slovákovo představení podíval, tuzemskou scénu totiž sleduje. „Z českých zápasníků se nejraději dívám na zápasy Karlose Vémoly,“ přiznává Parnasse.

Francouzský talent porazil Buchingera v prosinci 2019, kdy jej pět kol převyšoval v postoji. Od té doby neměl ani jeden z bojovníků zápas, vrací se tak po stejně dlouhé odmlce. Zatímco Slovák zabojuje o pás Oktagonu, rodák z Aubervillers se pokusí uchránit svůj titul v KSW. Třiadvacetiletý mladík má velmi dobře našlápnuto, podmínky pro zápasení přitom neměl v rodné Francii vůbec ideální. Až do loňského roku tam bylo zakázáno pořádat turnaje MMA.

„Lásku k bojovým sportům jsem si vybudoval skrz filmy s Jean-Claudem van Dammem a Brucem Leem. Objevil jsem MMA, které spojovalo boj v postoji a na zemi a zamiloval se do něj,“ vrací se Parnasse ve vzpomínkách na začátek kariéry. „Galavečery MMA sice byly ve Francii zakázány, ale nikdo nám nezakazoval trénovat.“

Z kluka posedlého bojovými filmy vyrostl rychle jeden z největších talentů světové scény. Skóre 14-0 a titul v organizaci KSW mluví za vše. Francouzovy cíle jsou ale mnohem vyšší. „Zápasit s Maxem Hollowayem, to by pro mě byl sen. Chtěl bych se stát šampionem napříč organizacemi,“ uvažuje Parnasse. „Kdyby existoval nějaký vyřazovací turnaj mezi šampiony jednotlivých organizací, bylo by super zjistit, kdo by vyhrál.“