Nový Oktagon Underground i s talentem Sivákem: Tak šílené, že to musíte vidět!

Už v sobotu proběhne turnaj Oktagon 21. Promotéři největší československé organizace ale nelenili a připravili fanouškům další překvapení. Po úspěšném projektu Underground přijdou koncem února s jeho upravenou verzí. Pyramida osmi bojovníků, tři zápasy v jeden den a na konci jediný vítěz. „Máme tady opravdu světové zápasníky a chtěli bychom jim nabídnout tu šanci. Dvacet let jsem takové zápasy komentoval, takže je to moje srdcovka,“ pronesl promotér Ondřej Novotný.

Pro fanoušky K-1 nebo thajského boxu nic zvláštního. Příznivci MMA ale tento formát příliš neznají. Turnaje, při kterých se bojuje několikrát za den, se u nás často nedělají, a i proto si promotér Ondřej Novotný slibuje úspěch. „Přiznám se, že jen ten formát je tak šílený, že to musíte vidět,“ pronesl český spolumajitel při vážení před turnajem Oktagon 21.

Přiznal také, že za uspořádáním této akce stojí především pandemie koronaviru. „Myslel jsem, že je to mrtvé, protože jsem viděl, jaké problémy má organizace Glory, takže jsme to neměli v hlavě,“ vysvětloval Novotný. „Až do doby, než jsme udělali projekt Oktagon:Underground. Otevřelo to u mě a Pala (Nerudy, slovenský spolumajitel) dveře.“

Fanoušci se mohou těšit na opravdovou kickboxerskou špičku, stejně jako na legendy thajského boxu. „Máme tady opravdu světové zápasníky a chtěli bychom jim nabídnout tu šanci,“ vysvětloval český promotér. Představí se například Vlado Moravčík, Tomáš Hron, Monika Chochlíková nebo možná největší domácí talent Václav Sivák. „Terorizovali jste mě zprávami, kdy už se Vašek objeví v Oktagonu,“ smál se Novotný a vyzval diváky, aby nový projekt podpořili. „Pokud to bude dělat čísla, jsme schopni dělat takové turnaje několikrát do roka.“