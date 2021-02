Ví, jaké to je vyhrát turnaj, kdy během jednoho večera musíte zničit tři soupeře. I proto patří Slovák Milan Paleš (27) k favoritům zítřejší akce OKTAGON Underground. „Všechno teď hraje pro mě,“ říká čerstvý otec malého Milana.

Jak se na turnaj ve formě pyramidy těšíte?

„Nevím, jestli se mám těšit, nebo být zničený z představy, že mě můžou čekat tři zápasy během pár hodin.“

Vy už pár takových večerů máte za sebou. Popište, co to obnáší.

„Nejlepší je vyhrát první zápas hned v prvním kole a nejít do toho druhého rozbitý. A ten třetí pak nějak odbouchat srdcem. To je taktika, ale potom to přijde a bude to úplně jinak.“

Jednu pyramidu jste před 9 lety i vyhrál. Jaké máte vzpomínky?

„Jen ty dobré. Měl jsem je i jinde, kde mi to nevyšlo, takže vím, jak jsou vrtkavé. Člověk může přijít z jednoho zápasu zničený a do toho dalšího jde už jen tak, aby to ustál, aby to nedal zadarmo.“

Budete zápasit v rukavicích pro MMA, které jsou menší. Je to zásadní rozdíl?

„Když dostáváte údery, víc to v nich bolí. Měl jsem je v jednom zápase, a tam mi to vyhovovalo, protože jsem ho proboxoval a ani nedostal moc úderů na hlavu. Je to výhoda pro ty, co víc boxují.“

Specifický je i los. Soupeře si dnes po navážení budete vybírat sami. Máte už vybráno?

„Ještě nemám tušení, koho bych si zvolil. S trenérem se podíváme na video, na kterém soupeři bych se co nejméně rozbil, abych do druhého kola nastoupil bez tržných ran a otoků.“

Pro vítěze je připraveno 10 tisíc eur (260 tisíc korun). Co na tu částku říkáte?

„Zeptám se takhle: Co je deset tisíc? Z chudáka milionář nebude. Musíte vyhrát tři zápasy, to jsou vlastně tři tisíce na zápas. Když vezmu to úsilí, námahu a bolest, tak si nemyslím, že to jsou tak velké peníze. Víc je pro vítěze ta prestiž. A kdyby odměna byla 100 tisíc eur, tak to stejně člověk musí dělat s chutí a radostí. Ne jen pro peníze.“

Od prosince jste otcem. Nebral vám teď trénink moc času, který jste mohl trávit se synem Milanem?

„Domů chodit musím, takže když jsem doma, tak jsem s ním. A když potřebuju trénovat, tak je tu moje partnerka, aby se o něj postarala. Nejsou to trojčata. Ona si stíhá i zacvičit, takže si myslím, že také prožívá pěkné období.“

Až půjdete zítra do klece, budete na malého myslet? Nebo na to v tu chvíli není čas?

„I když bych na něj možná i myslet chtěl, tak v tu chvíli mi v hlavě nezbude asi nic jiného než ten zápas.“