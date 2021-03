Tohle my si líbit nenecháme! Vedení Slavie se v novém oficiálním prohlášení znovu vyhranilo proti jakýmkoliv formám rasismu při utkání v Glasgowě a k tomu přidalo informaci, že zvažuje podat trestní oznámení.

Na koho? Samozřejmě na hráče Glena Kamaru, který po vyřazení svých Rangers z Evropské ligy a údajném rasistickém útoku podle výpovědí Pražanů fyzicky napadl obránce Ondřeje Kúdelu.

„Po zápase bylo pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA zorganizováno setkání trenérů obou klubů a hráčů Ondřeje Kúdely a Glena Kamary,“ píše se v prohlášení Slavie. „Po příchodu slávistických představitelů byl Ondřej Kúdela hráčem Rangers FC fyzicky napaden a udeřen pěstí do obličeje. Hráč Rangers FC poté utekl do kabin a beze slova omluvy ho následoval i trenér soupeře Steven Gerrard,“ popisují sešívaní, co se dělo pár minut po závěrečném hvizdu.

„Celá událost je podrobně popsána v protokolu o zápase a Slavia po návratu klubu do České republiky zváží i podání trestního oznámení,“ vyhlásili.

Samotný Kúdela se k incidentu v zázemí stadionu vyjádřil pro iDnes.cz. „Když už to vypadalo, že se situace uklidnila, tak jsem se s Kamarou potkal v tunelu. Před zástupci UEFA a oběma trenéry mě naprosto promyšleně a připraveně bez jakéhokoliv varování udeřil pěstí do obličeje,“ potvrdil informace o dění.

Po vyjádření Slavie je jisté, že divočina z Glasgowa nekončí ani přesunem do Prahy.