Kapitán Rangers popsal frustraci: Pak už jsem chtěl jen někomu ublížit

Kapitán fotbalistů Rangers, kteří se účastnili strkanice poté, co Ondřej Kúdela cosi nepěkného řekl Glenu Kamarovi, přiznal, že chtěl na hřišti v závěru zápasu především někomu ublížit. „Chtěl jsem to udělat, byl jsem frustrovaný z toho, co se stalo,“ pravil Connor Goldson po odvetném zápase osmifinále Evropské ligy, v němž Slavia zvítězila 2:0.

Vysoký stoper skotských mistrů je přesvědčený o tom, že na hřišti rasistická urážka padla. „Sám jsem ji neslyšel, ale Glenovi stoprocentně věřím,“ tvrdí Goldson. „Za dva a půl roku jsem ho nikdy neviděl takhle naštvaného a emotivního. Teď tomu tak ale bylo a je jasné, že k tomu musel mít důvod,“ myslí si.

Kapitán Rangers byl jedním z hráčů, kteří se na Kúdelu sápali už na hřišti. „Ani se mi nedokázal podívat do očí nebo něco říct. Ještě nikdy jsem při zápase nebyl takhle naštvaný. Když budu upřímný – po zbytek utkání jsem už pak jen chtěl někomu ublížit. Ještě nikdy se mi něco takového nestalo,“ tvrdí Goldson.

Podle něj je ve fotbale obecně problém v tom, že se o rasismu sice hodně mluví, ale když k něčemu dojde, neadekvátně málo se trestá. „Jsou to jen symbolická gesta, nikdy to tak nemůže být vymýceno. Větší pokutu dostanete za to, že na oblečení pod dresem ukážete zakázanou reklamu než za to, že jste rasista,“ zlobí se.

Poukazuje také na to, že rasismus se neděje jen na hřišti, ale hráči jsou hrubě atakováni na sociálních sítích. „Stane se ta nechutnost, pak přijdete do kabiny, kluci se kouknou na své telefony a ty už jsou plné rasistických vzkazů a symbolů. Je těžké to unést,“ dodává.

Slavia nicméně zásadně odmítá, že by její hráč soupeři na hřišti rasisticky nadával. A samotný Kúdela prohlásil, že použil „pouze“ nadávku fucking guy. „Ve strachu o zdraví svých spoluhráčů jsem neudržel emoce na uzdě. Opravdu bych nikomu nepřál být v závěru druhé půli na hřišti. Domácím vůbec nešlo o fotbal,“ řekl Kúdela v rozhovoru pro iDnes.

Slavia navíc uvažuje o tom, že podá trestní oznámení na Glena Kamaru za napadení Kúdely po zápase v útrobách stadionu. „Jsme šokováni, že bez jediného důkazu dochází k ničení lidské pověsti našeho hráče i k poškození dobrého jména našeho klubu,“ píše se v jejich prohlášení.