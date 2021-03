Růžička po vyřazení: Nevím, co bude dál. Smoleňák? Výkonnostní důvody

Hradecký hokej expresně vypochodoval z play off, s Libercem prohrál čtyři utkání a má po sezoně. To poslední ztratil 1:3, když přitom celých padesát minut vedl. Ale pak přišla během 21 sekund rychlá dvougólová sprcha, šok pro domácí celek a návrat do frustrace. Kouč Vladimír Růžička do poslední partie nezařadil kapitána Radka Smoleňáka, což způsobilo velké pozdvižení. „Výkonnostní důvody, nic jiného,“ reagoval trenér na otázku, co je za tím.

Jak jste viděl poslední zápas série ze svého pohledu?

„Z naší strany to bylo poměrně dobře rozehrané, ale jen do padesáté minuty. Do té doby, než jsme dostali nešťastný gól na 1:1 a po hrubé chybě na modré čáře jsme za dvacet vteřin dostali další. Pak je to samozřejmě těžké. I když jsme ještě jeli sami na bránu (Jergl), ale nedali jsme gól. Bylo to celé o tom, že s jedním vstřeleným gólem je s Libercem těžké vyhrát. Za stavu 1:0 jsme měli přidat druhý. Pak bychom to asi uhráli.“

Prohráli jste, ovšem váš výkon po nějaké době zase snesl přísnější měřítka…

„Přesně tak. Takhle se hraje play off. První utkání jsme takhle hráli do jednatřicáté minuty, dneska znovu skoro po celý zápas. Jde však o to udělat co nejméně chyb. Aby vás soupeř nepotrestal. Z naší strany bylo špatně, jak jsme odehráli druhý a třetí zápas.“

Do úterní sestavy jste vůbec nezařadil kapitána Radka Smoleňáka. Proč?

„Chtěli jsme přeházet lajny, nedostal se do sestavy. To je všechno, nic víc.“

Šlo vážně jen o výkonnostní důvody, anebo v tom bylo i něco jiného?

„Opravdu jsme to udělali proto, že jsme chtěli něco změnit, přehodit. Určitě jen výkonnostní důvod, nic jiného ať v tom nikdo nehledá.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 1:3. Bílí Tygři předvedli obrat v závěru, který je poslal do semifinále

Jak velké zklamání prožíváte, když si uvědomíte, v jakém stylu jste na Liberec u něj vystartovali a vedli 3:0 v prvním duelu? A pak přišel obrovský obrat.

„První utkání celou sérii hodně ovlivnilo, měli jsme to rozehrané velice dobře. Měli jsme to dohrát do vítězného konce. Na hráčích jsem viděl, jak moc je to nahlodalo. A než jsme se rozkoukali, bylo to 3:0 na zápasy.“

Jakou představu máte o setrvání v klubu? Budete jednat o smlouvě?

„Nevím, píšete v novinách, že představa klubu byla semifinále. Tam jsme se nedostali. Jak to bude dál, se uvidí. Teď pro nás skončila sezona, můžeme akorát pogratulovat Liberci k postupu. Určitě jsem si to představoval jinak.“

Váš celkový dojem ze sezony je jaký?

„Celá sezona byla divná, specifická. Pro všechny týmy. Hrálo se třikrát v týdnu, nemohlo se trénovat. A po sportovní stránce? Představu jsme měli, že budeme do čtvrtého místa po základní části. To jsme nebyli. Na druhou stranu, je třeba mít respekt k dalším klubům. V play off jsme chtěli do semifinále, tam jsme se nedostali. Liberec potvrdil, že je v play off velice silný tým. Vyřazovací fáze se hraje úplně jinak. Je to o zkušených hráčích, kteří toho mají hodně odehráno. Zrovna na Liberci je to dost vidět. To se týká Sparty i Třince.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE