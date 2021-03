Objev Kotala: Klíčový hráč? Až pokud to na konci dubna zvedneme

Na začátku sezony se nevešel ani do sestavy. Vrátil se do prvoligového Havířova, do kádru Mladé Boleslavi se útočník Jakub Kotala dostal až v průběhu sezony. V základní části vstřelil jen tři góly v 25 utkáních, ve čtyřech zápasech čtvrtfinále Generali Česká play off proti Pardubicím jich nasázel hned pět! O hladkém postupu Bruslařů 4:0 na zápasy rozhodl v úterý vítěznou tečí v přesilové hře. „Od trenéra mám důvěru, hraju i první přesilovku,“ cení si velkého progresu překvapivý lídr.

To jste si góly schovával až na play off?

(usměje se) „Nejradši bych byl, kdybych to ukázal už na začátku sezony, ale někdy se to tak sejde. Zadařilo se, v přesilovkách jsem měl trochu i štěstí. Ale samozřejmě jsem rád.“

Jaký je to pocit, když jste najednou klíčovým hráčem Mladé Boleslavi?

„Zase bych neřekl klíčový, základní část nebyla bůhvíco. Teď se to podařilo v téhle první sérii, ale pokud to na konci dubna zvedneme a budu takhle pokračovat, tak si můžeme říct, že jsem byl klíčový hráč.“

Každopádně poté, co jste se na začátku sezony ani nedostal do sestavy, je to pěkný příběh.

„Je to super. I když jsem se tam dostal zase na úkor toho, že se někteří kluci zranili. Myslím si, že jsem ukázal, že to v klidu hrát můžu. Potřebuju cítit důvěru od trenéra, mít čas na ledě. Pokud ho mám, tak jsem schopný tam něco předvést.“

Sérii jste zvládli nejrychleji, jak jste mohli. To jste asi ani nečekali…

„Určitě jsme to nečekali. Byl to boj, Pardubice nám to určitě nedaly zadarmo. Ale jsme rádi, že jsme to ukončili v nejkratším možném čase.“

Teď vás čeká další desetidenní pauza, můžete si odpočinout, ale zase ztratíte zápasový rytmus. Jste rád, nebo byste radši hrál co nejdříve?

„Mně osobně taková dlouhá pauza nevyhovuje. Ale věřím, že kluci budou rádi, že si můžeme odpočinout a v klidu se připravit na dalšího soupeře.“

V celé sérii se vám skvěle dařily přesilové hry, které vám přitom v základní části příliš nešly. Co se zlomilo?

„V pauze jsme se na speciální formace trošku zaměřili. Měli jsme i trochu štěstí, dali jsme nějaké tečované góly nebo doražené z brankoviště. Ale šli jsme tomu naproti, že jsme to tam posílali, stříleli.“

Ve čtvrtém utkání jste začali vlažně, čím si to vysvětlit? Špatné postele na hotelu?

(směje se) „Nevím, čím to bylo. Máte pravdu, že to od nás bylo hodně ospalé. Jsme rádi, že jsme se nakonec nakopli. Hodně nás nastartoval gól na 2:3.“

Také jste poprvé v sérii prohrávali a museli dotahovat.

„Od začátku jsme byli takoví zabrždění. I kdybychom možná vedli, tak budeme taky takhle zabrždění. (usměje se) Nemohli jsme čekat, že povedeme v každém zápase. Důležité je, jak jsme se k tomu postavili. A to tak, že jsme to otočili.“

Prohrávali jste dokonce 0:3. Věřili jste za takového stavu, že zápas můžete ještě zvrátit?

„Určitě. Sice jsme si k tomu v šatně museli důrazněji něco říct, ale věřili jsme, že na to máme. Minimálně to dotáhnout do prodloužení. Nakonec to dopadlo tak, že jsme to úplně otočili, takže jsme rádi.“

Takže se o první přestávce v kabině i řvalo?

„Křik úplně ne, ale důraznější to bylo. Mezi sebou jsme si řekli, že takhle hrát nemůžeme. Dvě třetiny jsme vyloženě odklouzali. Bylo třeba přidat a naštěstí se to povedlo.“

