Je to dlouhých dvanáct let, co dnes jedenadvacetiletý fotbalista Dukly Bánská Bystrica Július Nôta přišel drastickým způsobem o tatínka Júliuse (†37), někdejšího vynikajícího gólmana. Zavraždili ho jen pár metrů od jejich domu, když venčil psa.