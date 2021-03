Jarošík o fotbale ve Slovinsku: Hráče tu musím přemlouvat. Ale posunu se

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Pavel Šulc stíhá Gianlucu Scamaccu v souboji Česka s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Jednička české reprezentace do 21 let Martin Jedlička • Profimedia.cz

Ve středu měli Slovinci fotbalový svátek. Seniorská reprezentace válčila v kvalifikaci na MS proti Chorvatům a před nimi slovinští mladíci rozjeli domácí EURO do 21 let proti Španělům. Na Čechy s Italy nebyl prostor. „Museli jsme holt sledovat Slovince,“ lituje trochu Jiří Jarošík nastolený televizní program.

Aspoň můžete přiblížit, jak na tom domácí jednadvacítka před Českem je. Zvládnou to „lvíčata“?

„Pro Slovince to bude zápas turnaje, protože jestliže chtějí postoupit, musí ho zvládnout. Jsou v situaci, kdy se nemají čeho obávat. Sice prohráli se Španělskem, ale to je úplně někde jinde. Do toho je čeká český tým, který je povzbuzený remízou se silnou Itálií. Nejspíš budeme dobývat obranný blok. Budou chtít uspět ze svých nebezpečných brejků. Jsem zvědavý, jak si s tím čeští kluci poradí.“

Potrápili alespoň trochu favorizované Španělsko?

„Bylo to trochu ostřejší, ale to se dá v podobném utkání čekat. Slovinci se prezentovali v bloku, což jim především v prvním poločase vycházelo, Španělé se nemohli dostat do tempa a tím pádem ani do šancí. Ve druhém poločase jim vstřelili dva rychlé góly a bylo rozhodnuto. Trochu se to roztrhalo a paradoxně se mi Slovinci začali víc líbit až poté, co inkasovali. Najednou útočili, chodili do brejků, přečíslovali soupeře. To je mi mnohem sympatičtější, než čekání na popravu.“

Slovinci se nezúčastnili kvalifikace, hráli jen přípravné duely před turnajem, kde však dosáhli dobrých výsledků. Co od nich tedy lze proti Čechům očekávat?

„Kvalifikace je dobrá zkouška pro každý tým a zároveň usnadňuje soupeři práci při přípravě. Slovinci měli dobré výsledky, ale je otázka, jak jich dosáhli. Určitě se budou držet bloku, využívat rychlé brejky a hru otevřou až podle průběhu utkání.“

Dost hráčů je ze slovinské ligy, pár i od vás z Celje. Na koho si dát pozor?

„Abych pravdu řekl, tak za první poločas, kdy hráli hodně defenzivně, bych si nevybral ani jednoho z hráčů. Je to sice hezké, že se hráči posouvají, vytlačují prostory, ale nic v tom nevidíte. Žádný kluk