Na kávičku ve městě zapomeňte. Jak vypadá bublina lvíčat na EURO?

Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Pavel Šulc stíhá Gianlucu Scamaccu v souboji Česka s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Italský útočník Gianluca Scamacca v utkání proti Česku na EURO do 21 let • FAČR

Radost český fotbalistů do jednadvaceti let z vyrovnávací branky proti Itálii • FAČR

Průzračná řeka Savinja, vyhlášené termální lázně nebo největší pivovar ve Slovinsku. Městečko Laško nabízí spoustu atrakcí, ale mládenci z české jednadvacítky během EURO poznají jen hotel. Z něj vyrážejí dvanáct kilometrů na sever do Cejle, kde hrají všechny tři zápasy ve skupině. A pak zase honem zpátky, pravidla koronavirové bubliny jsou neúprosná. „Je to náročné, ale známe to už z kvalifikace. Zvykli jsme si,“ říká záložník Michal Sadílek.

Projít se po městě, nebo si sednout na kávu? Během mistrovství Evropy jednadvacítek ne. I ostře sledovaná přehlídka fotbalových nadějí se řídí přísnými regulemi, čeští hráči si budou z turnaje pamatovat jen hotel v Lašku, stadion Z'dežele v Celje a tréninkové hřiště Skalna Klet pár minut od hotelu. Podobný režim poznali už v druhé polovině kvalifikace na cestách po San Marinu, Litvě či Řecku. I v Lašku si musejí vystačit se zázemím čtyřhvězdičkového hotelu Thermana Park.

„Nesmíme opustit hotel a cestou na tréninky a zápasy musíme dodržovat speciální pravidla,“ popisuje jeden z českých lídrů, záložník Michal Sadílek. „Není to snadné, ale zvykli jsme si.“

Sadílek a spol. museli na hotelu strávit i čtvrteční volné odpoledne, první během šampionátu. „Někdo šel spát, někdo se odreagoval s herními konzolemi. Je na každém, jak volno využije, ale musíme ho strávit na hotelu,“ vypráví Sadílek. „Ovšem nenudíme se, moc volna není. Zápasy jdou rychle po sobě a stejně rychle se střídají tréninky a taktické porady.“

V sobotu odpoledne Češi vyrazí ze základny v Lašku do Celje znovu – po remíze 1:1 s Itálií je čeká bitva s domácím Slovinskem, znovu v aréně s perfektním trávníkem. „Organizátoři pro něj dělají maximum a snaží se ho šetřit. Každý tým má na stadionu jen jeden oficiální trénink za celý turnaj. My ho měli před Itálií, zbytek absolvujeme na tréninkovém hřišti,“ líčí Sadílek.

„Trávník na hlavním stadionu je v super stavu. S klukama jsme si říkali, že je to pecka. Tráva není střižená nakrátko, nechali ji delší. Míč po tom jezdí dobře, nezpomaluje to hru. Radost na tom hrát,“ pochvaluje si Sadílek.

Hrát a vyhrát? Českým mládencům by se tři body hodily, jejich šance na postup do čtvrtfinále by před závěrečnou partií se Španělskem šly nahoru. „Se Slovinci jsme hráli dvakrát a pokaždé jsme zvítězili. Na EURO sedmnáctek to byl zápas nahoru dolů a vyhráli jsme 1:0. V kvalifikaci devatenáctek jsme museli otáčet z 0:1 na 2:1 a pojistili jsme si postup,“ vzpomíná Sadílek. „I teď čekáme náročný zápas s nepříjemným soupeřem, ale uděláme maximum pro to, abychom zvítězili.“