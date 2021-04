Outsider srazil Německo! Kapitán zuřil, končící Löw viděl unavený tým

61letého kouče Löwa čeká po evropském šampionátu konec u reprezentačního týmu, navzdory tomu, jak se Německu na turnaji povede. Zápas v Duisburgu se Severní Makedonií tak byl posledním kvalifikačním kláním, do kterého Die Mannschaft vstupoval pod vedením dlouholetého trenéra.

Utkání se Severní Makedonií se ale hrubě nepovedlo. Pár vteřin před přestávkou zužitkoval nestárnoucí Goran Pandev přihrávku před branku a zcela nehlídán překonal Marc-Andrého ter Stegena. Německá naděje přišla po hodině hry, když kapitán Ilkay Gündogan proměnil penaltu po nešťastném zákroku Alioskiho na Leroye Saného. Závěr ale zase patřil outsiderovi, v 85. minutě se prosadil talent Neapole Elif Elmas a rozhodl. A to ještě rozhodčí neodpískal penaltu ve prospěch Severní Makedonie, která se měla pískat po ruce Emreho Cana.

„Respekt Severní Makedonii. Smolná penalta proti nim, jasný pokutový kop jim nebyl odpískán, a oni stejně porazí čtyřnásobné světové šampiony,“ smekl na Twitteru někdější reprezentační záložník Bastian Schweinsteiger.

V německém táboře ale nad uznáním převládal hněv a smutek. Hráči po prohře 1:2 litovali neproměněných šancí, tutovku zahodil Timo Werner z Chelsea. Kapitán Ilkay Gündogan zuřil. „Nemůžeme dovolit, aby se něco takového stalo. Severní Makedonie byla v našem pokutovém území víceméně dvakrát. Usnadnili jsme jim to,“ nechápala opora Manchesteru City.

„Snažili jsme se vypracovat si šance, ale dali jsme jediný gól. Způsob, jakým jsme inkasovali obě branky, byl velmi špatný,“ kál se. Po právu - veterána Pandeva nechala obrana Německa zcela bez povšimnutí, mladík Elmas zase přebíral gólovou přihrávku v prostoru mezi trojicí úplně statických obránců.

Outsider tak nachystal Němcům první porážku v kvalifikaci na MS za 20 let! V Mnichově v roce 2001 tehdy otevřel skóre domácí Carsten Jancker, pak ale řádili Angličané. Hlavně Michael Owen, který se o vysokou výhru 5:1 přičinil hattrickem. Mezi střelci ho doplnili parťáci z Liverpoolu Steven Gerrard a Emile Heskey.

Prohra se Severní Makedonií není takovým debaklem co se počtu inkasovaných branek týče, rozhodně je ale stejně hořká a potupná. „Jsme naprosto zklamaní. Prostě jsme vypadali moc unaveně, v naší hře nebyla žádná energie. Směrem dopředu jsme udělali příliš mnoho chyb,“ líčil nešťastný kouč Löw. „Když se nám dařil rychlý pohyb s míčem, vypadali jsme nebezpečně. Ale naši soupeři se posadili do hlubokého bloku, který se nám nepodařilo prolomit. Suma sumárum je to zklamání.“

Löw, který v roce 2014 Německo přivedl k titulu mistrů světa, ví, že v létě po dlouhých patnácti letech předá žezlo někomu jinému. O tom, zda jeho rozlučka bude sladká, nebo bude mít podobnou pachuť jako poslední kvalifikační klání, rozhodne výkon na odloženém EURO. Tam ale Němce nečeká nic jednoduchého - ve skupině H mají nevyzpytatelné Maďarsko, obhájce evropské koruny Portugalce a úřadující mistry světa z Francie.