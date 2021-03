NEJ tituly Kvitové: brutální i vydupaný z popela, čeština v Anglii dojala svět

V rodném Fulneku se chystá síň slávy Petry Kvitové. Poputují do ní trofeje zdejší hvězdy a bude to velké stěhování. Vždyť na WTA Tour zapsala celkem osmadvacet triumfů. Jen devatenáct tenistek v dějinách vítězilo ve větší míře, z českých rodaček pouze nedostižná Martina Navrátilová (167 titulů). Jaké zářezy se nejvíc blyští ve sbírce PK, kterou otevřela jako osmnáctiletá urostlá slečna v dalekém tasmánském Hobartu?

Spaly spolu na jednom pokoji, měly i společného trenéra Davida Kotyzu, který tehdy novicku Kvitovou přijal na zkoušku do týmu. Brzy však začalo být jasné, komu patří budoucnost. Kvitová v prvním finále kariéry na WTA Tour zvítězila 7:5, 6:1 a krajanka po zápase žertovala, že ji nepustí na pokoj. Trpěl i Kotyza, který zápas nesledoval a raději se procházel v přilehlém lesíku. Aby mu obě holky hrály ve finále, to zná jenom starej Williams, vtipkovali jeho kolegové.

Česká tenistka si to dobře uvědomovala a přiznala, že si ho bere víc k srdci než jiné . „Situace ve světě je hrozně těžká, když jsem byla v Česku a viděla, jak všichni bojují s covidem, nemocnice jsou plné a lidé ztrácejí blízké a práci, není jednoduché to poslouchat... Proto jsem strašně ráda, že máme šanci hrát. Vím, kolik práce s tím pořadatelé mají, ani jsme tu nemuseli být, nemuseli jsme hrát. Tím spíš si toho vážím.“

Nejpřelomovější titul

V All England Clubu se píše historie, ze skvělých hráček se stávají nezapomenutelné legendy. Kvitová mezi ně vstoupila v jednadvaceti letech a vůbec si neuvědomovala, co se s ní i kolem ní děje. Když ve finále proti Marii Šarapovové vypálila eso na téčko a zavřela zápas, jednou pro vždy se jí změnil život. Do té doby byla nadějnou copatou sečnou z prostějovského bytu 2+KK, jež jezdila sponzorskou škodovkou, za přítele měla šestnáctiletého tenistu (Adama Pavláska) a na tiskovkách mluvila hodně nedokonalou angličtinou. Najednou z ní byla grandslamová šampionka, vítězka největšího turnaje planety.

„Všichni kolem mě byli víc omráčení než já sama. Když jsem viděla ze záznamu, jak moji trenéři, rodiče, bráchové a mnozí další skáčou metr do vzduchu, až mě to překvapilo. Já to vzala tak s nadhledem, jakoby se vlastně nic moc velkého nestalo,“ vzpomínala později. Ale stalo se... Což zjistila po pár dnech i sama. „Po čtrnácti dnech jsem šla poprvé na internet, teď jsem tam viděla záplavu oslavných článků a říkám si: Tak to zase rychle zavřu, to je moc. Přišlo mi, že si čtu o někom jiném, že to nejsem já. Co všichni blbnou, vždyť to byl jen jeden turnaj. Tehdy jsem netušila, jak moc se mi změní život. Z poměrně neznámé holky jsem se přes noc stala slavnou.“