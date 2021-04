as

Autor: as

Co kdysi zvládl on sám, musejí si nyní rozdělit jiní mezi sebe. Na výkony nedávného lídra Tomáše Součka (26), kterého loni prodali za 540 milion korun do West Hamu a jehož cena už je nyní dvojnásobná, teď ve Slavii navazuje trio Lukáš Provod (24), Tomáš Holeš (28) a Petr Ševčík (26).

Do jednoho jde o univerzály, kteří jsou schopní bránit i útočit. Tedy přesně to, v čem dominuje opora reprezentace. Co přesně ty tři s »originálem« Součkem spojuje?

RUČNÍ BRZDA

Tomáš Holeš

Výška/váha: 180 cm/73 kg

Cena dle transfermarktu: 39 mil. Kč

Nejdefenzivnější z tria, při nouzi v obraně zaskočil na stopera a byl téměř bezchybný.

Kouč Trpišovský: „Zahrál perfektně. Debutovat uprostřed obrany zrovna na Arsenalu, na tomhle superrychlém terénu a proti takovým hráčům, to je něco. Zvládl to suverénně. Neskutečný výkon, který navíc korunoval gólem.“

DISPEČER

Lukáš Provod

Výška/váha: 189 cm/84 kg

Cena dle transfermarktu: 39 mil. Kč

Figurou čahouna »Suka« připomíná nejvíce a také pohybem ve středu pole.

Kouč Trpišovský: „Podobně jako Tomáš je dispečer na hřišti, skvěle čte hru a má na starost přenést moje informace na tým. Má obrovský potenciál. Jsem za něj moc rád, protože mnoho lidí nebylo přesvědčených o tom, že je to hráč pro Slavii.“

ŽOLÍK

Petr Ševčík

Výška/váha: 172 cm/66 kg

Cena dle transfermarktu: 91 mil. Kč

Kdysi zaujal parádními trefami na Chelsea, zase měl velkou šanci, funguje i jako žolík.

Kouč Trpišovský: „V ofenzivní složce je hodně komplexní. Vyniká skvělým pohybem na hřišti i fotbalovými dovednostmi. Je schopný zahrát všechna místa v záloze, což je jeho velká výhoda. Minusem je snad jen to, že nemá tolik gólů.“